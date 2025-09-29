Скільки компаній на Харківщині позбулися російського сліду – інфографіка

На Харківщині сім компаній позбулись російських власників з січня 2025 року. Загалом в Україні таких компаній 91.

Про це інформує портал «Опендатабот» з посиланням на дані Єдиного державного реєстру.

«До цього ще 714 компаній видалили власників з РФ від початку повномасштабного вторгнення попри заборону закону», – зазначили аналітики.

Вони інформують: третина компаній, що позбулися російського сліду, працює у Києві — 30 бізнесів. Далі йде Одещина — 9 компаній.

«Найбільше компаній працює у сфері оптової торгівлі — 15, операцій з нерухомістю (13 бізнесів), роздрібної торгівлі (8), рибного господарства (6), а також у сфері ІТ та консалтингу (5)», – підкреслили аналітики.

Нагадаємо, Харківщина – на другому місці в Україні за кількістю боржників за комуналку. Такі дані станом на середину вересня повідомив сервіс «Опендатабот» із посиланням на Єдиний реєстр боржників. Наразі в регіоні налічується понад 128 тисяч жителів, які вчасно не розрахувалися за послуги. Це 16% від загальної кількості боржників в Україні. Гірша ситуація – тільки в Дніпропетровській області, де боржників понад 150 тисяч. Найбільші проблеми – зі сплатою за тепло.