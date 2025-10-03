Харківщина – серед антилідерів: скільки ФОПів закрилися з початку року

В Україні понад 225 тисяч нових ФОПів зареєстровано за 9 місяців 2025 року. Водночас понад 213 тисяч підприємців вирішили завершити свою діяльність цьогоріч, повідомляє ресурс «Опендатабот» з посиланням на Єдиний державний реєстр.

Найчастіше закривалися у Києві (27,5 тисячі), на Дніпропетровщині (19,1 тис.) та Харківщині (17,7 тис.).

При цьому в Харківській області з початку року з’явилося 15,717 тисячі нових ФОПів, інформують аналітики.

«Традиційно найпопулярнішою сферою серед новостворених підприємців є торгівля — і роздрібна (29% від загальної кількості), і оптова (8%). Наслідують IT, ресторани та інформаційні послуги. Закриваються ж ФОПи переважно у тих самих сферах, де їх найбільше відкривали: торгівля, IT та індивідуальні послуги», – підкреслює «Опендатабот».

Нагадаємо, сім компаній на Харківщині позбулися російських власників із початку року. Такі дані наводить сервіс «Опендатабот» з посиланням на дані Єдиного державного реєстру. Загалом в Україні так зробила цього року 91 компанія. З початку вторгнення – 714, попри заборону закону, відзначили аналітики.