Харківщина – серед антилідерів: скільки ФОПів закрилися з початку року

Суспільство 13:19   03.10.2025
Вікторія Яковенко
В Україні понад 225 тисяч нових ФОПів зареєстровано за 9 місяців 2025 року. Водночас понад 213 тисяч підприємців вирішили завершити свою діяльність цьогоріч, повідомляє ресурс «Опендатабот» з посиланням на Єдиний державний реєстр.

Найчастіше закривалися у Києві (27,5 тисячі), на Дніпропетровщині (19,1 тис.) та  Харківщині (17,7 тис.).

ФЛП закрываются на Харьковщине
Фото: Опендатабот

При цьому в Харківській області з початку року з’явилося 15,717 тисячі нових ФОПів, інформують аналітики.

ФЛП закрываются на Харьковщине
Фото: Опендатабот

«Традиційно найпопулярнішою сферою серед новостворених підприємців є торгівля — і роздрібна (29% від загальної кількості), і оптова (8%). Наслідують IT, ресторани та інформаційні послуги. Закриваються ж ФОПи переважно у тих самих сферах, де їх найбільше відкривали: торгівля, IT та індивідуальні послуги», – підкреслює «Опендатабот».

Нагадаємо, сім компаній на Харківщині позбулися російських власників із початку року. Такі дані наводить сервіс «Опендатабот» з посиланням на дані Єдиного державного реєстру. Загалом в Україні так зробила цього року 91 компанія. З початку вторгнення – 714, попри заборону закону, відзначили аналітики.

Автор: Вікторія Яковенко
