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Враг пытался наступать на Купянщине и на севере области – подробности от ГШ

Украина 08:23   26.12.2024
Николь Костенко-Лагутина
Враг пытался наступать на Купянщине и на севере области – подробности от ГШ Фото: Генштаб ВСУ

О боях в Харьковской области, которые произошли в течение суток, а также обстрелах населенных пунктов региона, проинформировали утром 26 декабря в Генштабе ВСУ.

На Харьковском направлении враг атаковал три раза в районе Волчанска. Штурмы врага отбиты, пишут в Генштабе.

На Купянщине зафиксировали семь наступлений россиян.

«Силы обороны отражали штурмовые действия противника неподалеку от Двуречной, Песчаного, Колесниковки и Лозовой. Противник пытается реализовать свое численное преимущество», – отметили в ГШ.

Кроме того, в течение суток ВС РФ обстреляли из авиации Зеленый Гай.

Потери оккупантов на данный момент такие:

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Автор: Николь Костенко-Лагутина
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  • • Дата публикации материала: 26 декабря 2024 в 08:23;

  • Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "О боях в Харьковской области, которые произошли в течение суток, а также обстрелах населенных пунктов региона, проинформировали утром 26 декабря в Генштабе ВСУ.".