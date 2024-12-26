Враг пытался наступать на Купянщине и на севере области – подробности от ГШ

О боях в Харьковской области, которые произошли в течение суток, а также обстрелах населенных пунктов региона, проинформировали утром 26 декабря в Генштабе ВСУ.

На Харьковском направлении враг атаковал три раза в районе Волчанска. Штурмы врага отбиты, пишут в Генштабе.

На Купянщине зафиксировали семь наступлений россиян.

«Силы обороны отражали штурмовые действия противника неподалеку от Двуречной, Песчаного, Колесниковки и Лозовой. Противник пытается реализовать свое численное преимущество», – отметили в ГШ.

Кроме того, в течение суток ВС РФ обстреляли из авиации Зеленый Гай.

Потери оккупантов на данный момент такие: