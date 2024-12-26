Враг пытался наступать на Купянщине и на севере области – подробности от ГШ
Фото: Генштаб ВСУ
О боях в Харьковской области, которые произошли в течение суток, а также обстрелах населенных пунктов региона, проинформировали утром 26 декабря в Генштабе ВСУ.
На Харьковском направлении враг атаковал три раза в районе Волчанска. Штурмы врага отбиты, пишут в Генштабе.
На Купянщине зафиксировали семь наступлений россиян.
«Силы обороны отражали штурмовые действия противника неподалеку от Двуречной, Песчаного, Колесниковки и Лозовой. Противник пытается реализовать свое численное преимущество», – отметили в ГШ.
Кроме того, в течение суток ВС РФ обстреляли из авиации Зеленый Гай.
Потери оккупантов на данный момент такие:
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- • Дата публикации материала: 26 декабря 2024 в 08:23;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "О боях в Харьковской области, которые произошли в течение суток, а также обстрелах населенных пунктов региона, проинформировали утром 26 декабря в Генштабе ВСУ.".