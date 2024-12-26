Синєгубов понад рік не може знайти собі першого заступника
Начальник ХОВА Олег Синєгубов на брифінгу 26 грудня поскаржився, що знайти людину, яка відповідає всім критеріям, — це проблема.
“Кадрова робота – одна із найпроблемніших наразі: знайти ту чи іншу людину, яка відповідає всім критеріям для заняття тієї чи іншої посади. Включаючи першого заступника начальника Харківської обласної військової адміністрації. За цей період часу було декілька кандидатур. Шукаємо ще, скажімо так, аналізуємо кандидатів. Поряд із цим хочу зазначити, що жодне з повноважень чи напрямків у роботі Харківської обласної військової адміністрації не залишається поза увагою. Усі вони розподілені між чинними заступниками“, – сказав Синєгубов, передає кореспондент МГ “Об’єктив”.
Нагадаємо, свого першого заступника Олександра Скакуна Синєгубов звільнив понад рік тому – у листопаді 2023-го. Тоді начальник ХОВА заявив про “системну неефективність” роботи Скакуна. Той своєю чергою повідомив, що про причини звільнення йому ніхто не повідомляв, та й про саме звільнення він дізнався з преси.
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- • Дата публікації матеріалу: 26 Грудня 2024 в 13:08;
Кореспондент Олена Нагорна, Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Начальник ХОВА Олег Синєгубов на брифінгу 26 грудня поскаржився, що знайти людину, яка відповідає всім критеріям, — це проблема".