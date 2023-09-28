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Зрада підлеглої й погрози рідним: історія копа, який втік від РФ з Куп’янська

Суспільство 12:43   28.09.2023
Вікторія Яковенко
Зрада підлеглої й погрози рідним: історія копа, який втік від РФ з Куп’янська Фото: Сергій Болвінов

Поліцейський Іван Овчаренко з Куп’янська в окупації зміг зберегти табельну зброю й посвідчення та виїхати із захопленого міста.

Історію сміливого копа розповів начальник Слідчого управління ГУ Нацполіції в Харківській області Сергій Болвінов. Овчаренко зустрів повномасштабне вторгнення капітаном в Куп’янську. Коли місто окупували, він разом з колегами кинувся ховати документи та зброю. Все, що було в робочому кабінеті, перевезли до сараю.

«Свою зброю кожен сховав окремо в різних місцях та надалі ми переховувалися від військових РФ та шукали шляхи, як безпечно покинути окуповане місто», – розповів потім Іван Овчаренко.

Поліцейський вирішив виїжджати з окупованого міста разом з дружиною на початку квітня – саме тоді там повністю зник зв’язок українських мобільних операторів. Їхати довелося за умовно безпечним маршрутом.

«Рано вранці я сховав зброю та документи у власному автомобілі, взяв мінімум речей, щоб не привертати зайвої уваги, і разом з дружиною вирушив по запланованому маршруту. Проїхавши один з російських блокпостів на виїзд з міста, ми, не доїжджаючи до наступного, поїхали у бік селища Борова, яке на той час було ще під контролем ЗСУ. Через декілька днів маршрут, по якому ми їхали, став небезпечним через постійні обстріли окупантів, а ще трохи згодом ці території були окуповані ворогом», – розповів Овчаренко.

Виїхавши на підконтрольну Україні територію, Овчаренко одразу став до служби, у цей час до його родичів із обшуками прийшли представники так званої «поліції ЛНР», яких привела колишня підлегла українського правоохоронця.

Зрадниця разом з озброєними військовими РФ приходила з обшуками до його батьків та сім’ї дружини. Вони хотіли знайти зброю та «перевернули» обидва будинки та подвір’я. Та нічого так і не знайшли.

«Погрожували тим, що заберуть рідних на допити до відділку, але все ж таки, нічого не знайшовши, вони поїхали геть», – додав правоохоронець.

Одразу після звільнення Куп’янська Овчаренко повернувся працювати до міста, де цієї осені достроково отримав звання майора поліції.

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Фото: Сергій Болвінов

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Автор: Вікторія Яковенко
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    • • Дата публікації матеріалу: 28 Вересня 2023 в 12:43;

    • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Поліцейський Іван Овчаренко з Куп’янська в окупації зміг зберегти табельну зброю й посвідчення та виїхати із захопленого міста.".