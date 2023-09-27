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У Куп’янську-Вузловому на Харківщині відзначили річницю деокупації (відео)

Суспільство 22:08   27.09.2023
Олена Нагорна
У Куп’янську-Вузловому на Харківщині відзначили річницю деокупації (відео)

У Куп’янській громаді Харківської області відзначили річницю звільнення від окупантів селища Куп’янськ-Вузловий.

Як повідомляє начальник Куп’янської міської військової адміністрації Андрій Беседін, разом з іншими посадовцями він відвідав цвинтар. Там вшанували пам’ять воїнів, які загинули в боях за Україну. З нагоди визволення селища також нагородили подяками активних місцевих мешканців.

“Уже протягом року після деокупації Куп’янська громада та селище Куп’янськ-Вузловий перебувають під постійними обстрілами російських терористичних військ. Та наш дух не зламати! Перемога буде за нами!” – також написав Беседін.

Відео: Андрій Беседін

Нагадаємо, селище Куп’янськ-Вузловий було окуповане 27 лютого 2022 року. Увечері 26 вересня 2022 року Генштаб ЗСУ непрямо повідомив про його звільнення, написавши, що на Слобожанському напрямку російські війська обстрілювали, серед іншого, Кучерівку, Петропавлівку та Куп’янськ-Вузловий. 27 вересня начальник ХОВА Олег Синєгубов офіційно підтвердив визволення селища. Він наголосив, що це одна з найбільших залізничних розв’язок на території Харківщини, яка мала для російських військових стратегічне значення. 27 вересня над селищем підняли український прапор.

Автор: Олена Нагорна
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    • • Дата публікації матеріалу: 27 Вересня 2023 в 22:08;

    • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Куп’янській громаді Харківської області відзначили річницю звільнення від окупантів селища Куп’янськ-Вузловий.".