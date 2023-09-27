В Купянске-Узловом на Харьковщине отметили годовщину деоккупации (видео)

В Купянской громаде Харьковской области отметили годовщину освобождения от оккупантов поселка Купянск-Узловой.

Как сообщает начальник Купянской городской военной администрации Андрей Беседин, вместе с другими чиновниками он посетил кладбище. Там почтили память воинов, погибших в боях за Украину. По случаю освобождения поселка также наградили благодарностями активных местных жителей.

«Уже в течение года после деоккупации Купянская громада и поселок Купянск-Узловой находятся под постоянными обстрелами российских террористических войск. Но наш дух не сломить! Победа будет за нами!» — также написал Беседин.

Видео: Андрей Беседин

Напомним, поселок Купянск-Узловой был оккупирован 27 февраля 2022 года. Вечером 26 сентября 2022 года Генштаб ВСУ косвенно сообщил о его освобождении, написав, что на Слобожанском направлении российские войска обстреливали, среди прочего, Кучеровку, Петропавловку и Купянск-Узловой. 27 сентября начальник ХОВА Олег Синегубов официально подтвердил освобождение поселка. Он подчеркнул, что это одна из крупнейших железнодорожных развязок на территории Харьковщины, которая имела для российских военных стратегическое значение. 27 сентября над поселком подняли украинский флаг.