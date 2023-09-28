Измена подчиненной и угрозы родным: история копа, сбежавшего от РФ из Купянска
Полицейский Иван Овчаренко из Купянска в оккупации смог сохранить табельное оружие и удостоверение и уехать из захваченного города.
Историю смелого копа рассказал начальник Следственного управления ГУ Нацполиции в Харьковской области Сергей Болвинов. Овчаренко встретил полномасштабное вторжение капитаном в Купянске. Когда город оккупировали, он вместе с коллегами бросился прятать документы и оружие. Все, что было в рабочем кабинете, перевезли в сарай.
«Свое оружие каждый спрятал отдельно в разных местах и в дальнейшем мы скрывались от военных РФ и искали пути, как безопасно покинуть оккупированный город», — рассказал Иван Овчаренко.
Полицейский решил выезжать из оккупированного города вместе с супругой в начале апреля – именно тогда там полностью исчезла связь украинских мобильных операторов. Ехать пришлось по условно безопасному маршруту.
«Ранним утром я спрятал оружие и документы в собственном автомобиле, взял минимум вещей, чтобы не привлекать лишнего внимания, и вместе с женой отправился по запланированному маршруту. Проехав один из российских блокпостов на выезд из города, мы, не доезжая до следующего, поехали в сторону поселка Боровая, которое в то время было еще под контролем ВСУ. Через несколько дней маршрут, по которому мы ехали, стал опасным из-за постоянных обстрелов оккупантов, а еще чуть позже эти территории были оккупированы врагом», — рассказал Овчаренко.
Выехав на подконтрольную Украине территорию, Овчаренко сразу приступил к службе, в это время к его родственникам с обысками пришли представители так называемой «полиции ЛНР», которых привела бывшая подчиненная украинского правоохранителя.
Предательница вместе с вооруженными военными РФ приходила с обысками к его родителям и семье жены. Они хотели найти оружие и «перевернули» оба дома. Но ничего так и не нашли.
«Угрожали тем, что заберут родных на допросы в участок, но все же, ничего не найдя, они уехали», — добавил правоохранитель.
Сразу после освобождения Купянска Овчаренко вернулся работать в город, где этой осенью досрочно получил звание майора полиции.
Читайте также: В Купянске-Узловом на Харьковщине отметили годовщину деоккупации (видео)
Новости по теме:
Вы читали новость: «Измена подчиненной и угрозы родным: история копа, сбежавшего от РФ из Купянска»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 28 сентября 2023 в 12:43;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Полицейский Иван Овчаренко из Купянска в оккупации смог сохранить табельное оружие и удостоверение и уехать из захваченного города.".