Измена подчиненной и угрозы родным: история копа, сбежавшего от РФ из Купянска

Полицейский Иван Овчаренко из Купянска в оккупации смог сохранить табельное оружие и удостоверение и уехать из захваченного города.

Историю смелого копа рассказал начальник Следственного управления ГУ Нацполиции в Харьковской области Сергей Болвинов. Овчаренко встретил полномасштабное вторжение капитаном в Купянске. Когда город оккупировали, он вместе с коллегами бросился прятать документы и оружие. Все, что было в рабочем кабинете, перевезли в сарай.

«Свое оружие каждый спрятал отдельно в разных местах и в дальнейшем мы скрывались от военных РФ и искали пути, как безопасно покинуть оккупированный город», — рассказал Иван Овчаренко.

Полицейский решил выезжать из оккупированного города вместе с супругой в начале апреля – именно тогда там полностью исчезла связь украинских мобильных операторов. Ехать пришлось по условно безопасному маршруту.

«Ранним утром я спрятал оружие и документы в собственном автомобиле, взял минимум вещей, чтобы не привлекать лишнего внимания, и вместе с женой отправился по запланированному маршруту. Проехав один из российских блокпостов на выезд из города, мы, не доезжая до следующего, поехали в сторону поселка Боровая, которое в то время было еще под контролем ВСУ. Через несколько дней маршрут, по которому мы ехали, стал опасным из-за постоянных обстрелов оккупантов, а еще чуть позже эти территории были оккупированы врагом», — рассказал Овчаренко.

Выехав на подконтрольную Украине территорию, Овчаренко сразу приступил к службе, в это время к его родственникам с обысками пришли представители так называемой «полиции ЛНР», которых привела бывшая подчиненная украинского правоохранителя.

Предательница вместе с вооруженными военными РФ приходила с обысками к его родителям и семье жены. Они хотели найти оружие и «перевернули» оба дома. Но ничего так и не нашли.

«Угрожали тем, что заберут родных на допросы в участок, но все же, ничего не найдя, они уехали», — добавил правоохранитель.

Сразу после освобождения Купянска Овчаренко вернулся работать в город, где этой осенью досрочно получил звание майора полиции.