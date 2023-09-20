Топ-помічників Зеленського звинувачують в корупції – Reuters

У день візиту президента України Володимира Зеленського до США провідне видання Reuters опублікувало статтю, присвячену близькому оточенню гостя. Ми наводимо матеріал американських колег повністю, щоб наші читачі могли познайомитись з тією точкою зору, яку дотримуються заокеанські партнери України.

ПОМІЧНИКІВ ЗЕЛЕНСЬКОГО ЗВИНУВАЧУЮТЬ В ОЧОЛЮВАННІ КОРУПЦІЇ

У часи свого перебування генеральним директором однієї з найбільших будівельних компаній України Олег Майборода зберігав згортки доларових купюр у сейфі за робочим столом. Гроші, як сказав Майборода Reuters, були призначені для підкупу державних службовців для затвердження будівельних проектів. Передачу готівки, за його словами, довірили юристу Олегу Татарову, який зараз є старшим радником президента України Володимира Зеленського.

«Татаров вирішував усі питання з правоохоронними органами», — сказав Майборода в інтерв’ю у Відні, де він оселився, щоб уникнути кримінального переслідування в Україні за його власну ймовірну участь у корупційних схемах за участі будівельної фірми ТОВ «Укрбуд Девелопмент». Майборода сказав, що хабарі проходили через Татарова з 2014 по 2019 рік. Контакти адвоката з поліцією, судами та прокуратурою зробили його ідеальним посередником. “Авжеж він платив”, щоб узгоджувати проекти з владою, в тому числі шляхом отримання дозволів на будівництво, сказав Майборода. “Він давав їм гроші, щоб ці домовленості були досягнуті”, – додав він. Висловлювання Майбороди загрожують знову розпалити суперечності, від яких президент Володимир Зеленський потерпав навіть під час війни: звинувачення політичних опонентів і антикорупційних активістів у тому, що впливові люди захистили Татарова від судового переслідування.

Майборода не надав доказів своїх звинувачень. Вони повторюють висунуте антикорупційними відомствами проти Татарова звинувачення в організації хабарництва. Прокуратура закрила справу у квітні 2022 року за процесуальними підставами. Татаров, який з 2020 року обіймає посаду радника президента з питань правоохоронних і силових структур, заперечує свою провину та не був засуджений. Він заявив, що його обвинувачі намагаються звести політичні рахунки. Раніше Зеленський заявляв, що в його адміністрації немає місця корупції. «Хочу наголосити: якщо тих, хто працює зі мною, підозрюють у корупції, то цих людей звільнять. А я таких прикладів у своєму Офісі ще не бачив», — сказав він в інтерв’ю українському журналу «Фокус» у грудні 2020 року. Ні Зеленський, ні Татаров не відповіли на детальні запитання для цієї статті.

Зеленського вихваляли як лідера воєнного часу, відколи рф почала своє повномасштабне вторгнення в лютому минулого року. Тим не менш, дехто ставить під сумнів його відданість виконанню своєї обіцянки боротися з хабарництвом. Україна стабільно посідає нижню половину щорічного глобального індексу сприйняття корупції Transparency International, і в останньому дослідженні за 2022 рік лише рф була визнана більш корумпованою в Європі. Мільярди доларів допомоги, призначені для уряду Зеленського, а також амбіції приєднатися до Європейського Союзу вимагають від України доводити, що вона серйозно ставиться до боротьби з корупцією та сприяння належному врядуванню. У червневому звіті Міжнародний валютний фонд заявив, що донори та іноземні інвестори повинні побачити реформи для покращення управління, прозорості та боротьби з корупцією «невідкладно». В оцінці шансів України на членство в ЄС, опублікованій у червні 2022 року, Європейська комісія назвала корупцію «серйозним викликом, який потребує постійної уваги».

Опитування двох київських соціологічних центрів, оприлюднене 11 вересня, показало, що 78% українців вважають Зеленського відповідальним за корупцію в уряді.

Пов’язане опитування показало, що 55% вважають, що військова допомога Заходу має залежати від боротьби з корупцією. Останніми місяцями Зеленський вжив заходів, щоб відповісти тим, хто в ньому сумнівається.

У січні він звільнив понад десяток високопоставлених чиновників на тлі публічних звинувачень у хабарництві та непорядності, заявивши: «Будь-які внутрішні проблеми, які заважають державі, вирішуються і будуть вирішені». Раніше цього місяця Зеленський змінив свого міністра оборони Олексія Резнікова, мотивуючи це необхідністю «нових підходів». Це сталося після серії звинувачень українських ЗМІ в тому, що Міноборони закуповує товари за завищеною вартістю. Резніков заявив на прес-конференції в Києві за тиждень до свого усунення, що повідомлення є неточними.

Після потрясінь Татаров лишився на посаді. Декілька політичних інсайдерів, опитаних Reuters, сказали, що він є важливою фігурою, яка допомагає Зеленському контролювати розгалужені органи безпеки та правоохоронні органи України. «Татаров став символом толерантності Зеленського до корупції в його найближчому оточенні», — писала газета Kyiv Independent на початку цього року, посилаючись на звинувачення у хабарництві.

Виконавчий директор громадської організації «Український центр протидії корупції» Дар’я Каленюк вважає, що в умовах здорової демократії будь-який посадовець, звинувачений у корупції, має бути відсторонений від посади до виправдання. «Якщо Зеленський не позбудеться Татарова, його серйозність у справі очищення країни від корупції не сприйматиметься», — сказала вона Reuters.

Соратники Татарова кажуть, що він став жертвою власної ефективності як головного керівника Зеленського в правоохоронних органах. «Вони спробують зробити все можливе, щоб збити цього хлопця, тому що він — вістря списа», — сказав Нікола Мірто, італійський підприємець і колишній клієнт Татарова. Мірто сказав, що Татаров викликав гнів могутніх зацікавлених сторін, підтримуючи українську антикорупційну боротьбу з олігархами.

РАННЯ НЕОДНОЗНАЧНІСТЬ

Зеленський став президентом у травні 2019 року з обіцянкою порвати з кумівством і корупцією, які десятиліттями гнобили Україну. Він здобув популярність як актор телевізійної політичної сатири «Слуга народу». Серіал починається зі сцени, де група магнатів, які п’ють напої над столичним Майданом Незалежності, розмірковують про те, хто з обраних ними кандидатів може перемогти на майбутніх президентських виборах.

Державна кар’єра Татарова почалася кількома роками раніше. Він був чиновником при Вікторі Януковичі, проросійському президенті, який був повалений внаслідок народного повстання в 2014 році. Тоді Татаров викликав дискусії своїми зауваженнями після того, як силовики відкрили вогонь по протестувальниках. Татаров стверджував, що деякі постріли лунали з натовпу. За три дні насильства загинули понад 100 людей. “У деяких загиблих поранення в потилицю”, – сказав він на зустрічі з європейськими дипломатами, яку транслювало українське телебачення. Це, за його словами, показало, “що постріли були десь поруч, з боку осіб, які були серед протестувальників”. Тоді Татаров не надав більше доказів для свого твердження. У 2020 році в інтерв’ю українському мовнику Татаров сказав, що всі його брифінги базувалися на «інформації з матеріалів кримінальних справ. Я не міг висловлювати особисту думку». Він не відповів на запитання Reuters з цього приводу. Після відставки Януковича Татаров зайнявся приватною адвокатською практикою. Також він став юрисконсультом будівельної компанії, що входить до складу держкорпорації «Укрбуд».

Будівельний сектор є типовим прикладом розмитих меж між державним і приватним секторами в пострадянській Україні. Реєстри британських і українських компаній і судові документи свідчать, що тодішній голова корпорації «Укрбуд» Максим Микитась отримав контроль над 75% акцій приватної фірми ТОВ «Укрбуд Девелопмент», яка має ліцензію на використання логотипу держкорпорації. Микитась перебуває у в’язниці, його звинувачують у ще одній ймовірній схемі хабарництва, що включає контракт на метро, яку він заперечує. У заяві Reuters він сказав, що жоден із ресурси жодної державної корпорації не використовувалися приватною компанією, яку він опосередковано контролює. За словами Майбороди, Микитась використовував Татарова для складних завдань, у тому числі для давання хабара від імені «Укрбуд Девелопмент». Майборода розповів, що раніше отримував регулярні вказівки від Микитася передавати Татарову суми готівки. У своїй заяві для Reuters Микитась звинуватив Майбораду в «неправдивих свідченнях» охарактеризував його поведінку як «загнану в кут» після того, як його звинуватили в корупції. За його словами, контакти та вплив Татарова “дуже перебільшені”.

Майборода сказав, що Татаров був спритним виконавцем, працював далеко від офісу в смарт-кафе, де він зустрічався зі своїми контактами, і використовував зашифровані програми для спілкування. «Він знав про правоохоронні органи і попереджав нас бути обережними, не кажучи майже нічого по телефону», — сказав Майборода Reuters. За його словами, Татаров або сам збирав готівку, або посилав для цього водія. Майборода сказав, що гроші були виписані Татаровим і враховані як витрати на будівництво. Майборода показав Reuters, за його словами, список хабарів, зафіксований у електронній таблиці, на загальну суму 1,8 мільйона доларів, сплачених Татаровим. Він також поділився трьома підписаними касовими чеками, які відповідали записам у списку. Майборода зазначив, що підписантом був Татаров, а список хабарів – з рахунків «Укрбуд Девелопмент». Reuters не зміг незалежно перевірити це. Reuters поділився квитанціями з Микитасем і Татаровим. Микитась сказав, що вони підробні. Татаров не відповів. Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) повідомило, що експерти мають вивчити матеріали для їх перевірки.

НОВА РОЛЬ

Зеленський призначив Татарова радником з питань правоохоронних і силових структур у серпні 2020 року. Зеленський заявив, що було б несправедливо зараховувати всіх чиновників, які працювали за Януковича, до представників старої гвардії. «Головне, щоб людина була чесною», — сказав Зеленський журналістам через кілька днів після призначення Татарова. Незабаром після цього незалежне відомство НАБУ відкрило кримінальне провадження щодо Татарова за підозрою в організації давання хабара чиновнику МВС у 2017 році від імені «Укрбуд Девелопмент». Ймовірний хабар – безкоштовне паркувальне місце для чиновника МВС в обмін на низьку оцінку державної землі – виглядає скромним. Але НАБУ підрахувало, що занижена оцінка землі обійшлася державі в 81 млн грн (тоді $3,1 млн).

У записах WhatsApp, отриманих слідчими та ознайомлених Reuters, є вказівка Татарова бухгалтеру «Укрбуд Девелопмент» надати чиновнику паркомісце в київському новобудові зі «100% знижкою» в подяку за його зусилля. Представник Міністерства внутрішніх справ сказав Reuters, що придбав місце для паркування за ринковою ціною, і заперечував оцінку. Двоє високопоставлених представників правоохоронних органів повідомили Reuters, що Микитась зізнався у хабарі на відеозаписі у жовтні 2020 року.

“ЗЕЛЕНИЙ КАРДИНАЛ”

Татаров – не єдиний із найближчого оточення Зеленського, хто викликав суперечності. Так само й голова президентської адміністрації Андрій Єрмак, соратник Зеленського за попередньою кар’єрою у світі розваг. Єрмак також не відповів на запитання до цієї статті. Син радянського дипломата, Єрмак раніше працював у кіно та на телебаченні. Нині він часто буває поруч із Зеленським на засіданнях уряду та масових заходах. Він відомий серед іноземних дипломатів як «зелений кардинал» через його відомий вплив і тому що, як і його бос, він почав носити хакі.

У березні 2020 року, через місяць після того, як Єрмак став начальником Офісу, з’явилися відеозаписи, на яких брат Єрмака Денис, нині військовий, обговорює призначення на державні посади та пропонує «відкривати двері». Денис підтвердив, що на записі був він, але сказав, що перевіряв кандидатів та ідеї для проектів, які він пропонував уряду через звернення громадян, і що записи були змонтовані з політичною метою дискредитації його брата. Андрій Єрмак також відкинув записи як замовний матеріал. Записи зробив колишній інструктор поліції Дмитро Штанько, який загинув під час бойових дій на сході України у жовтні 2022 року, повідомляє його вдова Людмила Бєлєвцова. Вона розповіла Reuters, що метою Штанько було викрити хабарництво високого рівня, і що її чоловік керувався почуттям обов’язку. «Він хотів, щоб Україна була нормальною країною», – сказала вона.

Питання щодо самого Зеленського виникли в жовтні 2021 року, коли з’ясувалося, що він використовував офшорні компанії для управління своїми статками, а незадовго до обрання він передав частку у фірмі на Британських Віргінських островах партнеру. Цей соратник, Сергій Шефір, згодом став головним помічником Зеленського, працюючи на громадських засадах. У жовтні 2021 року Зеленський заявив українському телеканалу ICTV, що офшорні угоди мали захистити його телевізійний бізнес від політичного тиску з боку уряду Януковича. Перевірка Національного агентства з питань запобігання корупції у жовтні 2021 року не виявила «доказів незаконного збагачення».

Шефір сказав Reuters, що вся його бізнес-діяльність була законною, а всі необхідні податкові декларації були подані. «Згідно з отриманими доходами та поданими деклараціями я сплатив усі податки та інші обов’язкові платежі, передбачені законодавством України», – сказав він. Шефір зазначив, що Зеленський подав усі необхідні декларації про майно та доходи. За його словами, їх перевірили антикорупційні органи, і “порушень антикорупційного законодавства не було виявлено”.

Адміністрація Зеленського також зазнала критики вдома за закупівлю товарів за ціною вище ринкової. У січні українські ЗМІ повідомляли, що Міністерство оборони закуповує яйця вдвічі дорожче, а картоплю — майже втричі дорожче. Через статтю заступник міністра оборони подав у відставку. Зараз його притягують до кримінальної відповідальності за придбання неякісних комплектів за завищеними цінами. В’ячеслав Шаповалов у заяві Reuters через свого адвоката заперечував правопорушення та заявив, що ніколи не шукав невигідних контрактів.

Опозиційний депутат Ярослав Железняк заявив, що західні донори повинні звертати увагу на повідомлення про корупцію. Згідно з даними Ukraine Support Tracker Кільського інституту світової економіки, понад 41 країна надала Україні цивільну та військову допомогу на загальну суму понад 140 мільярдів доларів, у тому числі понад 70 мільярдів із США. Железняк сказав Reuters, що якщо не подолати корупцію, західні донори ризикують втратити значні суми. «Наразі вони крадуть наші гроші», — сказав він про чиновників, які толерували хабарництво. «У майбутньому вони можуть вкрасти ваші гроші».

У зв’язку з більшим попитом на підзвітність з боку українців, Зеленський зробив гучні кроки для боротьби з корупцією під час війни. 11 серпня він звільнив усіх регіональних керівників військкоматів після того, як перевірка виявила ймовірні зловживання чиновників, зокрема незаконне збагачення та допомогу призовникам у втечі. Раніше цього місяця поліція затримала одного з найбагатших людей України Ігоря Коломойського за підозрою у шахрайстві та відмиванні грошей. Раніше Коломойський заперечував свою провину. 12 вересня, після громадського обурення, Зеленський наклав вето на закон, який дозволяв би посадовцям тримати в секреті обов’язкове розкриття активів протягом року.

Антикорупційні органи України подвоїли свою роботу і кажуть, що вони досягли більшого прогресу, ніж будь-коли з моменту свого створення в 2015 році. Згідно з даними, у першій половині цього року вони розпочали майже 300 справ і направили до суду 58 обвинувальних актів. НАБУ. Нинішній директор НАБУ Семен Кривонос сказав Reuters, що його агентство надає пріоритет злочинам військового часу в ключових секторах, таких як оборона та реконструкція, і залучає високопосадовців.

ЗЕМЛЯ ДЛЯ ГЕРОЇВ

Думка про те, що корупція зберігається під час війни, широко поширена серед мешканців, опитаних Reuters під час відвідування кількох міст і сіл на північ від Києва, які торік були охоплені бойовими діями. Є також надія, що після жертв війни країна досягла переломного моменту. Вказуючи на провулок в Ірпіні, де російські солдати розстріляли волонтерів, які розносили мешканцям їжу, 44-річна місцева жителька Галина каже, що зараз, коли вона має справу з місцевими чиновниками, «ні натяку на хабарі вже немає».

Каленюк, борчиня з корупцією, вважає, що війна створила незворотний тиск на користь проведення реформ. За її словами, після вторгнення рф все змінилося. «Попит на зміни в суспільстві величезний. Як і вимоги щодо реформ, щоб досягти того, чого хочуть люди: інтеграції в НАТО та Європейський Союз».