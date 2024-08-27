«Татаров вместе с Малюком убивали чеченцев в Киеве» — Зеленский (видео)

Президент Украины Владимир Зеленский встал на защиту одиозного чиновника Офиса президента Олега Татарова во время пресс-конференции.

«Что касается Татарова, я не хотел об этом говорить, хотя у нас был офрек (офрек – не под запись – прим. ред.). Олег Татаров вместе с Василием Малюком убивали чеченцев в Киеве, пока вы здесь не были. Маловато? Выгнать его, чтобы его убили русские? Я сказал это раньше, это не публичная информация», — заявил Зеленский на пресс-конференции о своей команде.

Так Зеленский ответил на вопрос журналиста издания «Украинская Правда», по каким критериям он оценивает членов своей команды.

«Это личная лояльность или результативность? Если результативность, то оцените, пожалуйста, Олега Татарова, Ростеслава Шурму, Алексея Кулебу и Андрея Ермака? – обратился журналист.

«Когда вы говорите, как оценить людей, например, Андрей Ермак, да, один из основных из тех людей, которые готовили и формулу мира, и Саммит мира. И когда я вам говорю, например, о других людях и говорю о том, что мы одна команда, все эти наработки, все эти общения, контакты с США, в Белом доме, в Госдепе, и все эти достояния, которые имеет сегодня Украина, это каждый из них сделал», — взялся защищать свою команду Зеленский.

Высокопоставленные чиновники Украины и дипломаты различных стран все больше встревожены зависимостью президента Владимира Зеленского от руководителя ОП Андрея Ермака. Ермака обвиняют в узурпации власти и увольнении Залужного, а члены команды Ермака частые фигуранты коррупционных скандалов. И коррупция все чаще становится источником трений между Белым домом и Киевом, подробно изложило авторитетное британское издание The Times.

Чиновники в Вашингтоне обеспокоены тем, что американские налоговые доллары исчезают в бесконечной кроличьей норе украинской коррупции. Наихудший сценарий для Украины — очень, очень «плохая история» — в том, что олигархические наклонности правой руки президента Зеленского Андрея Ермака приедут к тому, что Вашингтон и союзники в Европе откажутся от военной помощи и от планов вливать огромные средства в страну для послевоенного восстановления, пишет Business Insider.