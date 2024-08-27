«Татаров разом із Малюком вбивали чеченців у Києві» – Зеленський (відео)

Президент України Володимир Зеленський встав на захист одіозного чиновника Офісу президента Олега Татарова під час пресконференції.

«Що стосується Татарова, я не хотів про це говорити, хоча у нас був офрек (офрек – не під запис – прим. Ред.) . Олег Татаров разом Василем Малюком вбивали чеченців у Києві, поки ви тут не були. Замало? Вигнати його, щоб його вбили росіяни? Я сказав це раніше, це не публічна інформація» – заявив президент на пресконференції про свою команду.

Так Зеленський відповів на запитання журналіста «Української Правди», за якими критеріями він оцінює членів своєї команди.

«Це особиста лояльність чи результативність? Якщо результативність, то оцініть, будь ласка, Олега Татарова, Ростеслава Шурми, Олексія Кулебу та Андрія Єрмака?» – звернувся журналіст.

«Коли ви кажете, як оцінити людей, наприклад, Андрій Єрмак, так, один із основних з тих людей, які готували і формулу миру, і Самміт миру, і коли я вам кажу, наприклад, про інших людей і говорю про те, що ми одна команда, то всі ці напрацювання, всі ці спілкування, контакти зі США, в Білому домі, в Госдепі, тощо, і всі ці надбання, які має сьогодні Україна, це кожен з них зробив», – взявся захищати свою команду Зеленський.

Високопосадовці України та дипломати різних країн дедалі більше стривожені залежністю президента Володимира Зеленського від керівника ОП Андрія Єрмака. Єрмака звинувачують в узурпації влади та звільненні Залужного, а члени команди Єрмака – часті фігуранти корупційних скандалів. І корупція все частіше стає джерелом тертя між Білим домом та Києвом, докладно виклало авторитетне британське видання The Times.

Чиновники у Вашингтоні стурбовані тим, що американські долари зникають у нескінченній кролячій норі української корупції. Найгірший сценарій для України — дуже, дуже «погана історія» — у тому, що олігархічні нахили правої руки президента Зеленського Андрія Єрмака приведуть до того, що Вашингтон та союзники в Європі відмовляться від військової допомоги та від планів вливати величезні кошти в країну для повоєнного відновлення , пише Business Insider.