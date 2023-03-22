Підірвався в полі на снаряді: Синєгубов повідомляє про загиблого на Ізюмщині
Фото: пресслужба Східного ОТО Нацгвардії України
У селі Іванівка Ізюмського району Харківської області 50-річний чоловік підірвався в полі на касетному снаряді. Від отриманих травм він загинув на місці.
Про це повідомляє в Telegram голова ХОВА Олег Синєгубов.
“Вкотре закликаю всіх бути максимально уважними та обережними. Утримуйтеся від відвідування лісів, лісосмуг, річок, полів тощо. Усі ці території є потенційно небезпечними та можуть бути заміновані”, – наголосив він.
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- • Дата публікації матеріалу: 22 Березня 2023 в 18:12;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У селі Іванівка Ізюмського району Харківської області 50-річний чоловік підірвався в полі на касетному снаряді. Від отриманих травм він загинув на місці.".