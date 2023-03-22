Підірвався в полі на снаряді: Синєгубов повідомляє про загиблого на Ізюмщині

У селі Іванівка Ізюмського району Харківської області 50-річний чоловік підірвався в полі на касетному снаряді. Від отриманих травм він загинув на місці.

Про це повідомляє в Telegram голова ХОВА Олег Синєгубов.

“Вкотре закликаю всіх бути максимально уважними та обережними. Утримуйтеся від відвідування лісів, лісосмуг, річок, полів тощо. Усі ці території є потенційно небезпечними та можуть бути заміновані”, – наголосив він.