Житель Куп’янщини загинув, підірвавшись на міні в лісосмузі – голова ХОВА

23 березня близько 16:00 в лісосмузі біля села Григорівка Куп’янського району Харківської області на російській міні підірвався 46-річний місцевий мешканець.

Від поранень чоловік загинув на місці, повідомляє голова ХОВА Олег Синєгубов.

“Закликаю усіх бути максимально уважними та обережними. Важливо утримуватися від відвідувань лісів, лісосмуг, полів, берегів річок тощо. Усі ці території є потенційно замінованими та небезпечними для життя. Бережіть себе!”, – пише голова ХОВА.