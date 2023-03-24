На Харьковщине 56-летний водитель грузовика подорвался на противотанковой мине
В селе Ольховка Харьковского района 24 марта около 9:00 водитель, ехавший на грузовом автомобиле, подорвался на противотанковой мине, сообщила Харьковская областная прокуратура.
Мужчина является сотрудником дорожно-строительной компании. Потерпевший получил минно-взрывную травму. Его госпитализировали в больницу.
Харьковская окружная прокуратура Харьковской области начала досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).
Досудебное расследование проводят следователи ОП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харьковской области.
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- • Дата публикации материала: 24 марта 2023 в 12:21;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В селе Ольховка Харьковского района 24 марта около 9:00 водитель, ехавший на грузовом автомобиле, подорвался на противотанковой мине, сообщила Харьковская областная прокуратура.".