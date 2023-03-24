На Харьковщине 56-летний водитель грузовика подорвался на противотанковой мине

В селе Ольховка Харьковского района 24 марта около 9:00 водитель, ехавший на грузовом автомобиле, подорвался на противотанковой мине, сообщила Харьковская областная прокуратура.

Мужчина является сотрудником дорожно-строительной компании. Потерпевший получил минно-взрывную травму. Его госпитализировали в больницу.

Харьковская окружная прокуратура Харьковской области начала досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

Досудебное расследование проводят следователи ОП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харьковской области.

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