Live
  • Пятница 24.03.2023
    • Харьков
  •   +16°С
  • USD 36.57
  • EUR 39.77
    • 🟢

На Харьковщине 56-летний водитель грузовика подорвался на противотанковой мине

Происшествия 12:21   24.03.2023
Оксана Якушко
На Харьковщине 56-летний водитель грузовика подорвался на противотанковой мине

В селе Ольховка Харьковского района 24 марта около 9:00 водитель, ехавший на грузовом автомобиле, подорвался на противотанковой мине, сообщила Харьковская областная прокуратура.

Мужчина является сотрудником дорожно-строительной компании. Потерпевший получил минно-взрывную травму. Его госпитализировали в больницу.

Харьковская окружная прокуратура Харьковской области начала досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

Досудебное расследование проводят следователи ОП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харьковской области.

Читайте также: 155 мин и снарядов обезвредили за сутки саперы ГСЧС в Харьковской области

Автор: Оксана Якушко

Новости по теме:

12:02
«Светит» 10 лет. На Харьковщине агитатор призвал рф бить ракетами по Украине.
07:47
Угонщика авто и шестерых пьяных водителей разоблачили за сутки на Харьковщине
08:42
Армия РФ на Харьковщине уничтожила гражданское авто и сарай со скотом
12:18
Как выглядят смертельные «сюрпризы», оставленные врагом на Харьковщине (фото)
11:10
Семерых пьяных водителей поймали за сутки на дорогах Харьковщины — Тимошко

  • Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: , , , , ;

  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости в нашего бота.

    • Вы читали новость: «На Харьковщине 56-летний водитель грузовика подорвался на противотанковой мине»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

    • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
    • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
    • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
    • • Дата публикации материала: 24 марта 2023 в 12:21;

    • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В селе Ольховка Харьковского района 24 марта около 9:00 водитель, ехавший на грузовом автомобиле, подорвался на противотанковой мине, сообщила Харьковская областная прокуратура.".