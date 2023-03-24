Погиб на месте: на Харьковщине на взрывоопасном предмете подорвался мужчина
Фото: ГУ ГСЧС в Харьковской области
24 марта в селе Сороковка Харьковской области на взрывоопасном предмете подорвался мужчина.
Об этом сообщили в ГУ ГСЧС в Харьковской области. Инцидент произошел в местном песчаном карьере, рассказали спасатели. Мужчина погиб на месте.
«Уважаемые харьковчане, в который раз обращаемся к Вам с просьбой строго соблюдать меры минной безопасности. Не посещайте леса, лесополосы, поля, поймы рек и другие открытые пространства, особенно те, где шли бои или, которые находились под враждебной оккупацией», — обратились в ГСЧС.
Спасатели также напомнили, что в случае обнаружения подозрительного предмета не трогайте его и сообщите о находке в ГСЧС или в Нацполицию по телефонам «101», «102» или «112».
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- • Дата публикации материала: 24 марта 2023 в 16:57;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "24 марта в селе Сороковка Харьковской области на взрывоопасном предмете подорвался мужчина.".