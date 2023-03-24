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Погиб на месте: на Харьковщине на взрывоопасном предмете подорвался мужчина

Общество 16:57   24.03.2023
Виктория Яковенко
Погиб на месте: на Харьковщине на взрывоопасном предмете подорвался мужчина Фото: ГУ ГСЧС в Харьковской области

24 марта в селе Сороковка Харьковской области на взрывоопасном предмете подорвался мужчина.

Об этом сообщили в ГУ ГСЧС в Харьковской области. Инцидент произошел в местном песчаном карьере, рассказали спасатели. Мужчина погиб на месте.

«Уважаемые харьковчане, в который раз обращаемся к Вам с просьбой строго соблюдать меры минной безопасности. Не посещайте леса, лесополосы, поля, поймы рек и другие открытые пространства, особенно те, где шли бои или, которые находились под враждебной оккупацией», — обратились в ГСЧС.

Спасатели также напомнили, что в случае обнаружения подозрительного предмета не трогайте его и сообщите о находке в ГСЧС или в Нацполицию по телефонам «101», «102» или «112».

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Автор: Виктория Яковенко

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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 24 марта 2023 в 16:57;

    • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "24 марта в селе Сороковка Харьковской области на взрывоопасном предмете подорвался мужчина.".