Погиб на месте: на Харьковщине на взрывоопасном предмете подорвался мужчина

24 марта в селе Сороковка Харьковской области на взрывоопасном предмете подорвался мужчина.

Об этом сообщили в ГУ ГСЧС в Харьковской области. Инцидент произошел в местном песчаном карьере, рассказали спасатели. Мужчина погиб на месте.

«Уважаемые харьковчане, в который раз обращаемся к Вам с просьбой строго соблюдать меры минной безопасности. Не посещайте леса, лесополосы, поля, поймы рек и другие открытые пространства, особенно те, где шли бои или, которые находились под враждебной оккупацией», — обратились в ГСЧС.

Спасатели также напомнили, что в случае обнаружения подозрительного предмета не трогайте его и сообщите о находке в ГСЧС или в Нацполицию по телефонам «101», «102» или «112».