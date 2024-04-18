Ракета С-300 прилетіла вдень по селу під Харковом – поранено чоловіка (фото)
Село Сороківка Харківського району зазнало ракетного удару близько 12:20 18 квітня. Там поранено 45-річного цивільного чоловіка.
Як повідомляють у Харківській облпрокуратурі, за попередніми даними, ворог застосував ракету С-300, яку було запущено з території Бєлгородської області. У Сороківці зазнала пошкоджень будівля магазину.
Розпочате досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 ККУ).
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- Категорії: Події, Харків; Теги: пострадавший, прокуратура, ракета, С-300, Сороковка, Харків;
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- • Дата публікації матеріалу: 18 Квітня 2024 в 17:27;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Село Сороківка Харківського району зазнало ракетного удару близько 12:20 18 квітня".