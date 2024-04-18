Ракета С-300 прилетіла вдень по селу під Харковом – поранено чоловіка (фото)

Село Сороківка Харківського району зазнало ракетного удару близько 12:20 18 квітня. Там поранено 45-річного цивільного чоловіка.

Як повідомляють у Харківській облпрокуратурі, за попередніми даними, ворог застосував ракету С-300, яку було запущено з території Бєлгородської області. У Сороківці зазнала пошкоджень будівля магазину.

Розпочате досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 ККУ).