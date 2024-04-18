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Ракета С-300 прилетіла вдень по селу під Харковом – поранено чоловіка (фото)

Події 17:27   18.04.2024
Олена Нагорна
Ракета С-300 прилетіла вдень по селу під Харковом – поранено чоловіка (фото)

Село Сороківка Харківського району зазнало ракетного удару близько 12:20 18 квітня. Там поранено 45-річного цивільного чоловіка.

Як повідомляють у Харківській облпрокуратурі, за попередніми даними, ворог застосував ракету С-300, яку було запущено з території Бєлгородської області. У Сороківці зазнала пошкоджень будівля магазину.

Розпочате досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 ККУ).

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Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 18 Квітня 2024 в 17:27;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Село Сороківка Харківського району зазнало ракетного удару близько 12:20 18 квітня".