Підрив вантажівки в піщаному кар’єрі: загинув відомий харківський перевізник
Внаслідок підриву вантажівки МАЗ на невідомому вибуховому пристрої у піщаному кар’єрі в селі Сороківка Харківського району 24 березня загинув керівник низки автотранспортних компаній Валерій Дробушко, повідомляють у пресслужбі Харківської міськради.
“Валерій Олександрович працював у сфері автоперевезень десятки років. Керував автотранспортними підприємствами, забезпечував роботу величезного колективу. Завдяки його професіоналізму та старанній праці автобусні перевезення у Харкові були організовані на високому рівні”, – пише міськрада.
Раніше про подію у Сороківці, внаслідок якої загинув чоловік, повідомили у ГУ ДСНС України в Харківській області.
Голова ХОВА Олег Синєгубов розповів, що вантажівка МАЗ місцевого підприємства підірвалася на невідомому вибуховому пристрої. Загинув 64-річний директор підприємства, а 56-річний водій ушпиталений із вибуховою травмою.
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- • Дата публікації матеріалу: 24 Березня 2023 в 20:36;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Внаслідок підриву вантажівки МАЗ на невідомому вибуховому пристрої у піщаному кар’єрі в селі Сороківка Харківського району 24 березня загинув керівник низки автотранспортних компаній Валерій Дробушко, повідомляють у пресслужбі Харківської міськради.".