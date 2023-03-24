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Підрив вантажівки в піщаному кар’єрі: загинув відомий харківський перевізник

Події 20:36   24.03.2023
Олена Нагорна
Підрив вантажівки в піщаному кар’єрі: загинув відомий харківський перевізник

Внаслідок підриву вантажівки МАЗ на невідомому вибуховому пристрої у піщаному кар’єрі в селі Сороківка Харківського району 24 березня загинув керівник низки автотранспортних компаній Валерій Дробушко, повідомляють у пресслужбі Харківської міськради.

“Валерій Олександрович працював у сфері автоперевезень десятки років. Керував автотранспортними підприємствами, забезпечував роботу величезного колективу. Завдяки його професіоналізму та старанній праці автобусні перевезення у Харкові були організовані на високому рівні”, – пише міськрада.

Раніше про подію у Сороківці, внаслідок якої загинув чоловік, повідомили у ГУ ДСНС України в Харківській області.

Голова ХОВА Олег Синєгубов розповів, що вантажівка МАЗ місцевого підприємства підірвалася на невідомому вибуховому пристрої. Загинув 64-річний директор підприємства, а 56-річний водій ушпиталений із вибуховою травмою.

Автор: Олена Нагорна

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  • Категорії: Події, Харків; Теги: , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 24 Березня 2023 в 20:36;

    • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Внаслідок підриву вантажівки МАЗ на невідомому вибуховому пристрої у піщаному кар’єрі в селі Сороківка Харківського району 24 березня загинув керівник низки автотранспортних компаній Валерій Дробушко, повідомляють у пресслужбі Харківської міськради.".