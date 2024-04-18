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У Харкові пролунав вибух: у ПС ЗСУ попереджали про пуски КАБів

Події 14:21   18.04.2024
Вікторія Яковенко
У Харкові пролунав вибух: у ПС ЗСУ попереджали про пуски КАБів

Близько 14:15 у Харкові було чутно вибух.

Голова ХОВА Олег Синєгубов підтвердив, що окупанти наносять удари.

До цього начальник Харківського військового гарнізону Сергій Мельник закликав жителів міста перебувати в укриттях.

У Повітряних силах ЗСУ попереджали про пуски КАБів на Харківщині та Донеччині.

Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 18 Квітня 2024 в 14:21;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Близько 14:15 у Харкові було чутно вибух.".