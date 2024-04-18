У Харкові пролунав вибух: у ПС ЗСУ попереджали про пуски КАБів

Близько 14:15 у Харкові було чутно вибух.

Голова ХОВА Олег Синєгубов підтвердив, що окупанти наносять удари.

До цього начальник Харківського військового гарнізону Сергій Мельник закликав жителів міста перебувати в укриттях.

У Повітряних силах ЗСУ попереджали про пуски КАБів на Харківщині та Донеччині.