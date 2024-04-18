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В Харькове раздался взрыв: в ВС ВСУ предупреждали о пусках КАБов

Происшествия 14:21   18.04.2024
Виктория Яковенко
В Харькове раздался взрыв: в ВС ВСУ предупреждали о пусках КАБов

Около 14:15 в Харькове был слышен взрыв.

Глава ХОВА Олег Синегубов подтвердил, что оккупанты наносят удары.

До этого начальник Харьковского военного гарнизона Сергей Мельник призвал жителей города находиться в укрытиях.

В Воздушных силах ВСУ предупреждали о пусках КАБов в Харьковской и Донецкой областях.

Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 18 апреля 2024 в 14:21;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Около 14:15 в Харькове был слышен взрыв.".