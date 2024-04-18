В Харькове раздался взрыв: в ВС ВСУ предупреждали о пусках КАБов

Около 14:15 в Харькове был слышен взрыв.

Глава ХОВА Олег Синегубов подтвердил, что оккупанты наносят удары.

До этого начальник Харьковского военного гарнизона Сергей Мельник призвал жителей города находиться в укрытиях.

В Воздушных силах ВСУ предупреждали о пусках КАБов в Харьковской и Донецкой областях.