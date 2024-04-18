Ракета С-300 прилетела днем по селу под Харьковом — ранен мужчина (фото)

Село Сороковка Харьковского района подверглось ракетному удару около 12:20. Там получил ранения 45-летний гражданский мужчина.

Как сообщают в Харьковской облпрокуратуре, по предварительным данным, враг применил ракету С-300, которая была запущена с территории Белгородской области. В Сороковке получило повреждения здание магазина.

Начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УКУ).