Ракета С-300 прилетела днем по селу под Харьковом — ранен мужчина (фото)
Село Сороковка Харьковского района подверглось ракетному удару около 12:20. Там получил ранения 45-летний гражданский мужчина.
Как сообщают в Харьковской облпрокуратуре, по предварительным данным, враг применил ракету С-300, которая была запущена с территории Белгородской области. В Сороковке получило повреждения здание магазина.
Начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УКУ).
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: пострадавший, прокуратура, ракета, С-300, Сороковка, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 18 апреля 2024 в 17:27;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Село Сороковка Харьковского района подверглось ракетному удару около 12:20".