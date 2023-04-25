11-річна дитина загинула в кар’єрі на Харківщині: хто винен – прокуратура
На Харківщині судитимуть члена правління підприємства, через службову недбалість якого загинув 11-річний хлопчик.
За даними Харківської обласної прокуратури, у Нововодолазькій ОТГ у грудні 2020 року 11-річний хлопчик разом з іншими дітьми прийшов до піщаного кар’єру. На території підприємства діти катались на льодянках.
З’їжджаючи з гірки, покритої кригою, хлопчик впав з обриву кар’єру з висоти 5 метрів. Дитина померла на місці, додали правоохоронці.
Слідчі встановили, що член правління підприємства не дотримався нормативно-технічних вимог з охорони праці та безпеки життєдіяльності, а також не забезпечив виключення можливості вільного доступу сторонніх осіб в небезпечну зону кар’єру.
Члена правління обвинувачують за фактом службової недбалості, що спричинила тяжкі наслідки (ч. 2 ст. 367 ККУ).
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- • Дата публікації матеріалу: 25 Квітня 2023 в 13:02;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "На Харківщині судитимуть члена правління підприємства, через службову недбалість якого загинув 11-річний хлопчик.".