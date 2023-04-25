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11-річна дитина загинула в кар’єрі на Харківщині: хто винен – прокуратура

Події 13:02   25.04.2023
Вікторія Яковенко
11-річна дитина загинула в кар’єрі на Харківщині: хто винен – прокуратура Фото: Харківська обласна прокуратура

На Харківщині судитимуть члена правління підприємства, через службову недбалість якого загинув 11-річний хлопчик.

За даними Харківської обласної прокуратури, у Нововодолазькій ОТГ у грудні 2020 року 11-річний хлопчик разом з іншими дітьми прийшов до піщаного кар’єру. На території підприємства діти катались на льодянках.

З’їжджаючи з гірки, покритої кригою, хлопчик впав з обриву кар’єру з висоти 5 метрів. Дитина померла на місці, додали правоохоронці.

Слідчі встановили, що член правління підприємства не дотримався нормативно-технічних вимог з охорони праці та безпеки життєдіяльності, а також не забезпечив виключення можливості вільного доступу сторонніх осіб в небезпечну зону кар’єру.

Члена правління обвинувачують за фактом службової недбалості, що спричинила тяжкі наслідки (ч. 2 ст. 367 ККУ).

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Автор: Вікторія Яковенко

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  • Категорії: Події, Харків; Теги: , , , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 25 Квітня 2023 в 13:02;

    • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "На Харківщині судитимуть члена правління підприємства, через службову недбалість якого загинув 11-річний хлопчик.".