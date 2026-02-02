В Харькове и области – аварийные отключения света
В АО «Харьковоблэнерго» сообщили, что для стабилизации ситуации в энергосистеме в Харькове и области ввели аварийные отключения света.
Одновременно продолжают действовать и графики почасовых отключений.
«Уважаемые потребители, напоминаем вам, что из-за вражеских обстрелов энергетической инфраструктуры в разных регионах страны ситуация крайне сложна. Пожалуйста, наберитесь терпения и с пониманием отнеситесь к вынужденным ограничениям электроснабжения», – написали энергетики.
Напомним, ситуация со светом в Харьковской области будет улучшаться. Такой осторожный прогноз дал 29 января пресс-секретарь АО «Харьковоблэнерго» Владимир Скичко. По его словам, последними мощными обстрелами враг существенно повредил энергетическое оборудование в регионе. Именно поэтому до 28 января включительно в нескольких районах были очень длительные отключения электричества. Энергетики работали над восстановлением и уже подключили потребителей, у которых долго не было света. Графики ограничений продолжают действовать. Однако сейчас энергетики работают над тем, чтобы продолжительность отключений не превышала шести часов.
Читайте также: Сегодня утром в Харькове слышали взрыв: РФ ударила по пригороду
Новости по теме:
- Категории: Общество, Украина, Харьков; Теги: аварийные отключения, графики, отключения света, Харьков, харьковщина;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Если вам интересна новость: «В Харькове и области – аварийные отключения света», то посмотрите больше в разделе Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
- • Дата публикации материала: 2 февраля 2026 в 11:05;