Общество 11:05   02.02.2026
Николь Костенко-Лагутина
В Харькове и области – аварийные отключения света Фото: ХГС

В АО «Харьковоблэнерго» сообщили, что для стабилизации ситуации в энергосистеме в Харькове и области ввели аварийные отключения света. 

Одновременно продолжают действовать и графики почасовых отключений.

«Уважаемые потребители, напоминаем вам, что из-за вражеских обстрелов энергетической инфраструктуры в разных регионах страны ситуация крайне сложна. Пожалуйста, наберитесь терпения и с пониманием отнеситесь к вынужденным ограничениям электроснабжения», – написали энергетики.

Напомним, ситуация со светом в Харьковской области будет улучшаться. Такой осторожный прогноз дал 29 января пресс-секретарь АО «Харьковоблэнерго» Владимир Скичко. По его словам, последними мощными обстрелами враг существенно повредил энергетическое оборудование в регионе. Именно поэтому до 28 января включительно в нескольких районах были очень длительные отключения электричества. Энергетики работали над восстановлением и уже подключили потребителей, у которых долго не было света. Графики ограничений продолжают действовать. Однако сейчас энергетики работают над тем, чтобы продолжительность отключений не превышала шести часов.

Автор: Николь Костенко-Лагутина
