У Харкові та області – аварійні відключення світла

Суспільство 11:05   02.02.2026
Ніколь Костенко-Лагутіна
У Харкові та області – аварійні відключення світла Фото: ХМР

В АТ «Харківобленерго» повідомили, що для стабілізації ситуації в енергосистемі в Харкові та області запровадили аварійні відключення світла. 

Одночасно продовжують діяти і графіки погодинних відключень.

Шановні споживачі, нагадуємо вам, що через ворожі обстріли енергетичної інфраструктури в різних регіонах країни ситуація вкрай складна. Будь ласка, наберіться терпіння та з розумінням поставтеся до вимушених обмежень електропостачання“, – написали енергетики.

Нагадаємо, ситуація зі світлом на Харківщині буде покращуватися. Такий обережний прогноз дав 29 січня речник АТ «Харківобленерго» Володимир Скічко. За його словами, останніми потужними обстрілами ворог суттєво пошкодив енергетичне обладнання в регіоні. Саме тому до 28 січня включно в декількох районах були дуже тривалі відключення електрики. Енергетики працювали над відновленням, і вже підключили споживачів, у яких довго не було світла. Графіки обмежень продовжують діяти. Проте зараз енергетики працюють над тим, щоб тривалість  відключень не перевищувала шість годин.

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
