У Харкові та області – аварійні відключення світла
В АТ «Харківобленерго» повідомили, що для стабілізації ситуації в енергосистемі в Харкові та області запровадили аварійні відключення світла.
Одночасно продовжують діяти і графіки погодинних відключень.
“Шановні споживачі, нагадуємо вам, що через ворожі обстріли енергетичної інфраструктури в різних регіонах країни ситуація вкрай складна. Будь ласка, наберіться терпіння та з розумінням поставтеся до вимушених обмежень електропостачання“, – написали енергетики.
Нагадаємо, ситуація зі світлом на Харківщині буде покращуватися. Такий обережний прогноз дав 29 січня речник АТ «Харківобленерго» Володимир Скічко. За його словами, останніми потужними обстрілами ворог суттєво пошкодив енергетичне обладнання в регіоні. Саме тому до 28 січня включно в декількох районах були дуже тривалі відключення електрики. Енергетики працювали над відновленням, і вже підключили споживачів, у яких довго не було світла. Графіки обмежень продовжують діяти. Проте зараз енергетики працюють над тим, щоб тривалість відключень не перевищувала шість годин.
Читайте також: Сьогодні вранці у Харкові чули вибух: РФ вдарила по передмістю
Новини за темою:
- Категорії: Суспільство, Україна, Харків; Теги: аварийные отключения, графіки, отключения света, Харків, харківщина;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Якщо вам цікава новина: «У Харкові та області – аварійні відключення світла», то перегляньте більше у розділі Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
- • Дата публікації матеріалу: 2 Лютого 2026 в 11:05;