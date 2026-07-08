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Над котом издевались подростки на Салтовке: что с Фениксом, сообщили в приюте

Общество 13:42   08.07.2026
Виктория Яковенко
Над котом издевались подростки на Салтовке: что с Фениксом, сообщили в приюте Фото: КП «Центр обращения с животными»

В Харькове спасли кота, пострадавшего в результате издевательств группы подростков, рассказали в КП «Центр обращения с животными».

Сообщается, что женщина, проживающая на Северной Салтовке, увидела из окна, как группа подростков жестоко издевалась над беззащитным котом. Жительница не осталась в стороне, забрала пушистика и сразу привезла в приют.

«Наши ветеринарные врачи немедленно взялись за его спасение. Во время осмотра выяснилось, что из-за полученных травм глаз был полностью потерян… Ветеринары провели сложную операцию: удалили остатки поврежденного глаза, тщательно очистили рану и наложили швы», — отметили в КП.

Сейчас Феникс находится на реабилитации под наблюдением ветеринаров. В КП говорят: он чувствует себя хорошо и каждый день уверенно идет на поправку.

Как сообщала МГ «Объектив», у жительницы дома № 57 на Григоровском шоссе в Харькове, на которую в полицию пожаловались соседи, сотрудники КП «Центр обращения с животными» и правоохранители изъяли собак. Женщина годами держала четверолапых в заваленном мусором жилье, морила их голодом и использовала для попрошайничества возле станции метро «Холодная гора». В ходе проверки в квартире обнаружили трупы погибших животных. Все изъятые собаки — в ужасном состоянии.

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Автор: Виктория Яковенко

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  • • Дата публикации материала: 8 июля 2026 в 13:42;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове спасли кота, пострадавшего в результате издевательств группы подростков, рассказали в КП «Центр обращения с животными».".