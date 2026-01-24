Появился Patriot? Возле Харькова перехватили баллистическую ракету РФ — Левиев

В начале января вблизи Харькова перехватили российскую баллистическую ракету, сообщает основатель группы «Conflict Intelligence Team» Руслан Левиев.

«После этого появились фотографии зенитной ракеты, которая использовалась для перехвата. Это была новейшая PAC-3 MSE комплекса Patriot – самая современная модификация, говорящая о недавних поставках», — говорит осинтер.

Видео: Максим Кац/YouTube

Отметим, 10 января около 16:30 в Харькове были слышны взрывы. В Telegram-каналах сразу начали писать, что «над городом сбили ракету». Местный блоггер Женя Зуб даже опубликовал видео якобы сбития вражеской цели.

Видео: Женя Зуб

Мэр Игорь Терехов сначала писал, что обломки ракеты упали возле многоквартирных домов в Слободском районе. А позже уточнил, что в городе зафиксирован двойной удар вражескими ракетами по инфраструктурному объекту.