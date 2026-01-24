Появился Patriot? Возле Харькова перехватили баллистическую ракету РФ — Левиев
В начале января вблизи Харькова перехватили российскую баллистическую ракету, сообщает основатель группы «Conflict Intelligence Team» Руслан Левиев.
«После этого появились фотографии зенитной ракеты, которая использовалась для перехвата. Это была новейшая PAC-3 MSE комплекса Patriot – самая современная модификация, говорящая о недавних поставках», — говорит осинтер.
Видео: Максим Кац/YouTube
Отметим, 10 января около 16:30 в Харькове были слышны взрывы. В Telegram-каналах сразу начали писать, что «над городом сбили ракету». Местный блоггер Женя Зуб даже опубликовал видео якобы сбития вражеской цели.
Видео: Женя Зуб
Мэр Игорь Терехов сначала писал, что обломки ракеты упали возле многоквартирных домов в Слободском районе. А позже уточнил, что в городе зафиксирован двойной удар вражескими ракетами по инфраструктурному объекту.
Категории: Общество, Харьков; Теги: новости Харькова, ракета, Руслан Левиев, сбили;
Если вам интересна новость: «Появился Patriot? Возле Харькова перехватили баллистическую ракету РФ — Левиев»
Дата публикации материала: 24 января 2026 в 17:41;