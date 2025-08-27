Скільки першокласників сяде 1 вересня за парти в Харкові – дані мерії

Близько 5,5 тисячі першокласників підуть до харківських шкіл 1 вересня і 60% з них навчатимуться офлайн – у безпечних просторах, розповіла в інтерв’ю МГ «Об’єктив» директорка департаменту освіти міськради Ольга Деменко.

“Першокласників ми набрали рівно стільки ж, скільки й минулого року. І що ще таке феноменальне з першокласниками. Якщо ми візьмемо загальну кількість дітей – 95 тисяч – із них майже 52 тисячі в Харкові. Тобто 54%. А от першачків у Харкові 70% із 5,5 тисячі. Тобто це більш ніж 4 тисячі. І з них 60% будуть навчатися офлайн”, – поінформувала Деменко.

Вона уточнила, що багато з цих дітей відвідуватиме безпечні простори чотири або навіть п’ять днів на тиждень. Саме для початкової школи традиційно передбачають найбільше навчальних годин в укриттях.

“У школу йдуть перший, другий, третій, четвертий класи. Це ті діти, які ніколи не сиділи за партами. Це жах. Тому цих дітей повинно бути найбільше, бо вони не соціалізовані. Вони розумні, бо наші розумні батьки, найрозумніші в Україні, зуміли з ними працювати онлайн. Вони їм допомагали і читати, і писати, і малювати, і так далі, але вони були в таких умовах, як кажуть зараз, у власних бульбашках. Вони не вміють працювати в колективі, дружити, з ними не вдалося сформувати якісь лідерські якості, бо все це соціалізація. Тому це питання номер один”, – наголосила Деменко.



Перебуваючи за кордоном, у харківських школах дистанційно навчатимуться 15% із 5,5 тисячі першокласників. Ще 15% – приєднуватимуться до занять з інших областей України.