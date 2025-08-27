Сколько первоклассников сядет 1 сентября за парты в Харькове — данные мэрии

Около 5,5 тысячи первоклассников пойдут в харьковские школы 1 сентября и 60% из них будут учиться офлайн — в безопасных помещениях, рассказала в интервью МГ «Объектив» директор департамента образования горсовета Ольга Деменко.

«Первоклассников мы набрали ровно столько же, сколько и в прошлом году. И что еще феноменально с первоклассниками. Если мы возьмем общее количество детей – 95 тысяч – из них почти 52 тысячи в Харькове. То есть 54%. А вот первоклассников в Харькове 70% из 5,5 тысячи. То есть это более 4 тысяч. И из них 60% будут учиться офлайн», — сообщила Деменко.

Она уточнила, что многие из этих детей будут посещать безопасные помещения четыре или даже пять дней в неделю. Именно для начальной школы традиционно предусматривают наибольшее количество учебных часов в укрытиях.

«В школу идут первый, второй, третий, четвертый классы. Это те дети, которые никогда не сидели за партами. Это ужас. Поэтому этих детей должно быть больше всего, потому что они не социализированы. Они умные, потому что наши умные родители, самые умные в Украине, сумели с ними работать онлайн. Они им помогали и читать, и писать, и рисовать, и так далее, но они были в таких условиях, как говорят сейчас, в собственных пузырях. Они не умеют работать в коллективе, дружить, с ними не удалось сформировать какие-то лидерские качества, потому что все это социализация. Поэтому это вопрос номер один», — подчеркнула Деменко.

Находясь за границей, в харьковских школах дистанционно будут учиться 15% из 5,5 тысячи первоклассников. Еще 15% — будут присоединяться к занятиям из других областей Украины.