Удары РФ по Харькову — это не месть и не подготовка к наступлению — Коваленко

Военно-политический обозреватель группы «Информационное сопротивление» Александр Коваленко уверен: террор мирного населения — это неотъемлемая часть стратегии ведения войн РФ. Ее применяют независимо от любых других мотивов.

«Удары по украинскому приграничью – это не «месть» и не подготовка к «наступлению», — подчеркнул Коваленко в своем telegram.

Он популярно разобрал этот тезис в материале совместного проекта OBOZ.UA и группы «Информационное сопротивление».

«По энергетической инфраструктуре Харькова и области стали наноситься точечные удары различной номенклатурой средств поражения. И сейчас город-миллионник находится в самом тяжелом с начала полномасштабной войны энергоколлапсе», — пишет обозреватель.

Он отметил, что сейчас удары по территории Украины и Харькову в частности сопровождаются вбросами в информационное пространство нарративов о том, что эти удары — якобы «ответ» на рейды РДК и ЛСР; на удары по НПЗ; на удары по тыловой части России, в частности – по Татарстану; и что они представляют собой подготовку к «вторжению». В комплексе удары и вбросы являются частью ИПсО.

«В целом такие нарративы можно отнести к комплексной информационно-психологической операции (ИПсО). Она направлена на дестабилизацию приграничных районов, формирование общественного мнения в них против успешных операций Сил обороны Украины по территории России, а также на оправдание военных преступлений, которые, если кто забыл, совершались, совершаются и будут совершаться, поскольку террор против гражданского населения – это неотъемлемая составляющая всех войн и интервенций, проводившихся Россией», — акцентировал Коваленко.

Он напомнил о тактике ведения войн как РФ, так и СССР. Террор против гражданского населения, уничтожение инфраструктуры, геноцид — все это было элементами как Афганской войны, так и двух чеченских, пятидневной войны в Грузии и открытого этапа военной кампании РФ в Сирии.

«Когда в сети возникают предположения о том, что удары по Сумской и Харьковской области – это реакция на успешные операции СОУ по территории России, у меня всегда в ответ возникает вопрос: а разве раньше РОВ не терроризировали данные области? — прокомментировал военно-политический обозреватель. — Харьков сейчас переживает тяжелейший энергетический кризис, но это обусловлено тем, что, к сожалению, он ближе всего находится к России, а его энергетическую инфраструктуру оккупантам намного проще выводить из функционального состояния… С другой стороны, если верить распространяющимся нарративам о «мести» и связывать эти удары с успехами СОУ на территории России, то возникает вопрос: а когда именно Северная Салтовка превратилась в зону отчуждения? И удары по энергетической инфраструктуре Харькова не совпали ли с ударами и по энергетике прочей части Украины? Просто, увы, этот город-миллионник более доступный для средств поражения врага».

Коваленко дал очевидный печальный прогноз о дальнейшем развитии событий: террор против гражданского населения Украины будет продолжаться.

«В ударах Россией по приграничным городам и селам Украины нет никакой «мести». Есть строгий, системный прагматизм, продиктованный общей концепцией ведения войны, в которую входит террор и геноцид гражданского населения как основополагающая стратегия. По сути после завершения Второй мировой войны СССР, а теперь и Россия, стали куда худшими, нежели нацистская Германия, распространителями идеологии геноцида в мире. До Второй мировой войны в Союзе был геноцид против населения подконтрольных территорий – Казахстана (голод 1919-1922 и 1932-1933), Поволжья (1921-1922), Татарстана (1921-1922), Украины (1932-1933) и т.д. Массовые репрессии, от красного террора (1917-1922) до большого террора (1937-1938). Современная Россия ничем не отличается от России периода раннего, среднего и позднего периода СССР. Поэтому террор гражданского населения на не подконтрольных оккупационным войскам территориях – это неотъемлемая часть их стратегии и комплексной ИПСО, призванной устрашить, хаотизировать и дезорганизовать», — пояснил Александр Коваленко.