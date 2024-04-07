Главные новости Харькова 7.04: атака БпЛА, вражеский дрон попал в частный дом
Основные новости суток – в хронике МГ «Объектив».
01:27
Один из беспилотников попал в частный дом, начался пожар
Об этом сообщил мэр Харькова Игорь Терехов. Информация о пострадавших сейчас уточняется.
00:39
В Харькове раздался взрыв: Мельник призвал быть в укрытиях
Около 00:30 в Харькове был слышен взрыв. Начальник Харьковского военного гарнизона Сергей Мельник призвал жителей Харькова находиться в укрытиях. И напомнил, что снимать работу украинских защитников неба запрещено.
00:28
На Харьковщине замечены вражески БпЛА
В 00:15 в Харьковской области объявили воздушную тревогу. Начальник Харьковского военного гарнизона Сергей Мельник предупредил, что в регионе замечены вражеские БпЛА.
Он также призвал не снимать работу ПВО и соблюдать правила безопасности.
«В направлении Дергачей двигаются вражеские БпЛА. Не покидайте укрытий!», — сообщил начальник Дергачевской городской военной администрации Вячеслав Задоренко.
«Ударные БПЛА на севере Харьковщины, курс южный», — отметили в ВС ВСУ.
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- Категории: Общество, Происшествия, Харьков; Теги: БПЛА, ВС, ВСУ, дрони, дроны, Мельник, новости, ударные, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 7 апреля 2024 в 01:27;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Основные новости суток – в хронике МГ «Объектив».".