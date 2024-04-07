Главные новости Харькова 7.04: атака БпЛА, вражеский дрон попал в частный дом

Основные новости суток – в хронике МГ «Объектив».

01:27

Один из беспилотников попал в частный дом, начался пожар

Об этом сообщил мэр Харькова Игорь Терехов. Информация о пострадавших сейчас уточняется.

00:39

В Харькове раздался взрыв: Мельник призвал быть в укрытиях

Около 00:30 в Харькове был слышен взрыв. Начальник Харьковского военного гарнизона Сергей Мельник призвал жителей Харькова находиться в укрытиях. И напомнил, что снимать работу украинских защитников неба запрещено.

00:28

На Харьковщине замечены вражески БпЛА

В 00:15 в Харьковской области объявили воздушную тревогу. Начальник Харьковского военного гарнизона Сергей Мельник предупредил, что в регионе замечены вражеские БпЛА.

Он также призвал не снимать работу ПВО и соблюдать правила безопасности.

«В направлении Дергачей двигаются вражеские БпЛА. Не покидайте укрытий!», — сообщил начальник Дергачевской городской военной администрации Вячеслав Задоренко.

«Ударные БПЛА на севере Харьковщины, курс южный», — отметили в ВС ВСУ.