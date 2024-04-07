Вражеский БпЛА ночью попал в Основянском районе Харькова – прокуратура (фото)
В Харьковской областной прокуратуре проинформировали о последствиях ночной атаки вражеских БпЛА на Харьков и авиаудара по дому в Купянске.
«7 апреля около 1:00 зафиксировано попадание вражеского беспилотника на территорию Основянского района. В результате удара осколочные ранения получил 61-летний мужчина. У 64-летней женщины и мужчины 87 лет острая реакция на стресс. Повреждены, по меньшей мере, 5 многоэтажек и 10 частных жилых домов, детский сад, авто», — сообщили правоохранители
6 апреля примерно в 23:00 армия РФ нанесла авиаудар по Купянску. Частично разрушен четырехэтажный дом. Погибла 85-летняя жительница. Предварительно оккупанты сбросили на город авиабомбу, добавили в прокуратуре.
Следователи начали досудебное расследование по фактам нарушения законов и обычаев войны (ст. 438 УКУ).
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: авиаудар, атака, БПЛА, дім, дом, погибла, прокуратура, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 7 апреля 2024 в 10:44;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харьковской областной прокуратуре проинформировали о последствиях ночной атаки вражеских БпЛА на Харьков и авиаудара по дому в Купянске.".