Ворожий БпЛА вночі влучив в Основ’янському районі Харкова – прокуратура (фото)
У Харківській обласній прокуратурі проінформували про наслідки нічної атаки ворожих БпЛА на Харків та авіаудару по будинку в Куп’янську.
«7 квітня близько 1:00 зафіксовано влучання ворожого безпілотника на територію Основʼянського району. Внаслідок удару осколкові поранення отримав 61-річний чоловік. У 64-річної жінки та чоловіка 87 років гостра реакція на стрес. Пошкоджено щонайменше 5 багатоповерхівок та 10 приватних житлових будинків, дитячий садок, авто», – повідомили правоохоронці.
6 квітня приблизно о 23:00 армія РФ завдала авіаудару по Купʼянську. Частково зруйновано чотириповерховий будинок. Загинула 85-річна мешканка. Попередньо, окупанти скинули на місто авіабомбу, додали в прокуратурі.
Слідчі розпочали досудові розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни (ст. 438 ККУ).
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- • Дата публікації матеріалу: 7 Квітня 2024 в 10:44;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харківській обласній прокуратурі проінформували про наслідки нічної атаки ворожих БпЛА на Харків та авіаудару по будинку в Куп’янську.".