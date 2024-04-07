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Ворожий БпЛА вночі влучив в Основ’янському районі Харкова – прокуратура (фото)

Події 10:44   07.04.2024
Вікторія Яковенко
Ворожий БпЛА вночі влучив в Основ’янському районі Харкова – прокуратура (фото) Фото: Харківська обласна прокуратура

У Харківській обласній прокуратурі проінформували про наслідки нічної атаки ворожих БпЛА на Харків та авіаудару по будинку в Куп’янську.

«7 квітня близько 1:00 зафіксовано влучання ворожого безпілотника на територію Основʼянського району. Внаслідок удару осколкові поранення отримав 61-річний чоловік. У 64-річної жінки та чоловіка 87 років гостра реакція на стрес. Пошкоджено щонайменше 5 багатоповерхівок та 10 приватних житлових будинків, дитячий садок, авто», – повідомили правоохоронці.

6 квітня приблизно о 23:00 армія РФ завдала авіаудару по Купʼянську. Частково зруйновано чотириповерховий будинок. Загинула 85-річна мешканка. Попередньо, окупанти скинули на місто авіабомбу, додали в прокуратурі.

Слідчі розпочали досудові розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни (ст. 438 ККУ).

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Фото: Харківська обласна прокуратура

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 7 Квітня 2024 в 10:44;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харківській обласній прокуратурі проінформували про наслідки нічної атаки ворожих БпЛА на Харків та авіаудару по будинку в Куп’янську.".