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Наслідки атаки «шахедів» на Харків та обстрілів області показали у поліції

Суспільство 08:35   07.04.2024
Вікторія Яковенко
Наслідки атаки «шахедів» на Харків та обстрілів області показали у поліції Фото: ГУНП в Харківській області

Правоохоронці опублікували наслідки ворожих ударів по Харківщині.

За даними ГУ Нацполіції в Харківській області, 7 квітня близько 00:57 росіяни атакували безпілотниками Харків. Пошкоджені приватні будинки, дитячий садок, три п’ятиповерхівки та автомобілі. Постраждали троє людей віком 61, 64 і 87 років.

6 квітня о 10:00 окупанти обстріляли керованою ракетою селище Борова. Пошкоджені понад 30 житлових будинків, господарчі споруди, будівля пошти. Поранення отримали 48 та 39-річні місцеві мешканці.

О 12:30 ворог з артилерії вдарив по місту Куп’янськ. Поранений чоловік. Внаслідок обстрілу о 22:30 пошкоджені багатоповерхівки, загинула жінка.

«Внаслідок артобстрілу у селищі Козача Лопань пошкоджено приватний будинок та присадибні будівлі. Неодноразово за добу окупанти обстрілювали авіабомбами та з артилерії Липці. У селі Кутузівка КАБом пошкоджено приміщення навчального закладу», – додали правоохоронці.

Слідчі розпочали досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни ст. 438 ККУ.

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Фото: ГУНП в Харківській області

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 7 Квітня 2024 в 08:35;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Правоохоронці опублікували наслідки ворожих ударів по Харківщині.".