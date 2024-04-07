Без штурмів, але з авіаударами – зведення Генштабу ЗСУ по Харківщині
Фото: Генштаб ЗСУ
Минулої доби армія РФ не вела штурмів на Куп’янському напрямку, повідомив Генштаб ЗСУ у зведенні станом на 06:00.
Ворог завдав авіаударів по населених пунктах Козача Лопань, Харків, Липці, Кутузівка, Огірцеве, Куп’янськ, Синьківка, Петропавлівка, Іванівка та Борова.
Під артилерійським вогнем були понад 100 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: авиаудары, генштаб, зведення, ЗСУ, обстріли, Харків, харківщина, штурмы;
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- • Дата публікації матеріалу: 7 Квітня 2024 в 07:16;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Минулої доби армія РФ не вела штурмів на Куп’янському напрямку, повідомив Генштаб ЗСУ у зведенні станом на 06:00.".