Без штурмов, но с авиаударами – сводка Генштаба ВСУ по Харьковщине
Фото: Генштаб ВСУ
За прошедшие сутки армия РФ не вела штурмов на Купянском направлении, сообщил Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 06:00.
Враг нанес авиаудары по населенным пунктам Казачья Лопань, Харьков, Липцы, Кутузовка, Огурцово, Купянск, Синьковка, Петропавловка, Ивановка и Боровая.
Под артиллерийским огнем было более 100 населенных пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской, Херсонской и Николаевской областей.
Читайте также: Авиация РФ била по Купянску, Боровой и не только — Генштаб. Пострадали четверо
Популярно
Новости по теме:
- Категории: Общество, Харьков; Теги: авиаудары, ВСУ, генштаб, зведення, обстрелы, Харьков, харьковщина, штурмы;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Без штурмов, но с авиаударами – сводка Генштаба ВСУ по Харьковщине»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 7 апреля 2024 в 07:16;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "За прошедшие сутки армия РФ не вела штурмов на Купянском направлении, сообщил Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 06:00.".