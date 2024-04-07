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Без штурмов, но с авиаударами – сводка Генштаба ВСУ по Харьковщине

Общество 07:16   07.04.2024
Виктория Яковенко
Без штурмов, но с авиаударами – сводка Генштаба ВСУ по Харьковщине Фото: Генштаб ВСУ

За прошедшие сутки армия РФ не вела штурмов на Купянском направлении, сообщил Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 06:00.

Враг нанес авиаудары по населенным пунктам Казачья Лопань, Харьков, Липцы, Кутузовка, Огурцово, Купянск, Синьковка, Петропавловка, Ивановка и Боровая.

Под артиллерийским огнем было более 100 населенных пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской, Херсонской и Николаевской областей.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 7 апреля 2024 в 07:16;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "За прошедшие сутки армия РФ не вела штурмов на Купянском направлении, сообщил Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 06:00.".