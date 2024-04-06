Авиация РФ била по Купянску, Боровой и не только — Генштаб. Пострадали четверо
В течение суток враг на Харьковщине нанес авиаудары в районах населенных пунктов Купянск, Петропавловка, Ивановка, Боровая, Огурцово, Казачья Лопань, Липцы и Кутузовка, сообщает Генштаб ВСУ в сводке на 18:00.
По данным Харьковской облпрокуратуры, Купянск был под авиаударом около 12:30. Там получил ранения 53-летний мужчина. Предварительно, оккупанты сбросили на город авиабомбу. В 10:20 враг применил, по предварительным данным, УМПБ по центру поселка Боровая на Изюмщине. Легкие телесные повреждения получили три женщины.
Артиллерийским и минометным обстрелам, информирует Генштаб, подверглись Казачья Лопань, Ветеринарное, Стрелечья, Красное, Синьковка, Степовая Новоселовка и Котляровка.
На Купянском направлении враг наступательных (штурмовых) действий не вел.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: авиаудар, Борова, Боровая, генштаб, купянск, купянское направление, обстрелы, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 6 апреля 2024 в 20:43;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В течение суток враг на Харьковщине нанес авиаудары в районах населенных пунктов Купянск, Петропавловка, Ивановка, Боровая, Огурцово, Казачья Лопань, Липцы и Кутузовка".