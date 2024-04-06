Авиация РФ била по Купянску, Боровой и не только — Генштаб. Пострадали четверо

В течение суток враг на Харьковщине нанес авиаудары в районах населенных пунктов Купянск, Петропавловка, Ивановка, Боровая, Огурцово, Казачья Лопань, Липцы и Кутузовка, сообщает Генштаб ВСУ в сводке на 18:00.

По данным Харьковской облпрокуратуры, Купянск был под авиаударом около 12:30. Там получил ранения 53-летний мужчина. Предварительно, оккупанты сбросили на город авиабомбу. В 10:20 враг применил, по предварительным данным, УМПБ по центру поселка Боровая на Изюмщине. Легкие телесные повреждения получили три женщины.

Артиллерийским и минометным обстрелам, информирует Генштаб, подверглись Казачья Лопань, Ветеринарное, Стрелечья, Красное, Синьковка, Степовая Новоселовка и Котляровка.

На Купянском направлении враг наступательных (штурмовых) действий не вел.