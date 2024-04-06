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Военные РФ утром ударили КАБами по Боровой на Харьковщине (фото)

Происшествия 14:23   06.04.2024
Елена Нагорная
Военные РФ утром ударили КАБами по Боровой на Харьковщине (фото) Фото: Олег Синегубов

Около 10 утра 6 апреля военные РФ ударили КАБами по поселку Боровая Изюмского района, сообщает начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов.

Разрушены двухэтажное здание Укрпочты, парикмахерская и ветеринарная аптека. Обошлось без пострадавших.


Фото: Олег Синегубов

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Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 6 апреля 2024 в 14:23;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Около 10 утра 6 апреля военные РФ ударили КАБами по поселку Боровая Изюмского района".