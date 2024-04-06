Военные РФ утром ударили КАБами по Боровой на Харьковщине (фото)
Фото: Олег Синегубов
Около 10 утра 6 апреля военные РФ ударили КАБами по поселку Боровая Изюмского района, сообщает начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов.
Разрушены двухэтажное здание Укрпочты, парикмахерская и ветеринарная аптека. Обошлось без пострадавших.
Фото: Олег Синегубов
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: Борова, Боровая, КАБ, обстрел, синегубов, удар, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 6 апреля 2024 в 14:23;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Около 10 утра 6 апреля военные РФ ударили КАБами по поселку Боровая Изюмского района".