Військові РФ вранці вдарили КАБами по Боровій на Харківщині (фото)
Близько 10-ї ранку 6 квітня військові РФ вдарили КАБами по селищу Борова Ізюмського району, повідомляє начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.
Зруйновані двоповерхова будівля Укрпошти, перукарня та ветеринарна аптека. Минулося без постраждалих.
Фото: Олег Синєгубов
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- Категорії: Події, Харків; Теги: Борова, КАБ, обстріл, сінєгубов, удар, Харків;
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- • Дата публікації матеріалу: 6 Квітня 2024 в 14:23;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Близько 10-ї ранку 6 квітня військові РФ вдарили КАБами по селищу Борова Ізюмського району".