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Військові РФ вранці вдарили КАБами по Боровій на Харківщині (фото)

Події 14:23   06.04.2024
Олена Нагорна
Військові РФ вранці вдарили КАБами по Боровій на Харківщині (фото)

Близько 10-ї ранку 6 квітня військові РФ вдарили КАБами по селищу Борова Ізюмського району, повідомляє начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Зруйновані двоповерхова будівля Укрпошти, перукарня та ветеринарна аптека. Минулося без постраждалих.


Фото: Олег Синєгубов

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Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 6 Квітня 2024 в 14:23;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Близько 10-ї ранку 6 квітня військові РФ вдарили КАБами по селищу Борова Ізюмського району".