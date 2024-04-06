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В Шевченковском районе четверо пострадавших — Синегубов уточнил данные (видео)

Происшествия 20:16   06.04.2024
Елена Нагорная
В Шевченковском районе четверо пострадавших — Синегубов уточнил данные (видео) Фото: Олег Синегубов

Четыре человека пострадали днем в результате удара модифицированной авиабомбой УМПБ по Шевченковскому району Харькова, сообщает начальник ХОВА Олег Синегубов.

По уточненным данным, это 47-летний мужчина и две женщины в возрасте 66 и 22 лет со взрывными травмами, а также 10-летняя девочка, у которой диагностировали острую реакцию на стресс.

Погиб 49-летний мужчина.


Фото: Telegram Олега Синегубова

Напомним, в 15:46 в Харькове был слышен взрыв. Незадолго до этого начальник Харьковского военного гарнизона Сергей Мельник написал об угрозе ударов КАБами для Харькова и области. Позже Синегубов сообщил, что враг ударил по Шевченковскому району Харькова. По данным облпрокуратуры, вражеский самолет выпустил УМПБ Д-30 (унифицированный межвидовой планирующий боеприпас). Он упал в 20 метрах от школы, где обустроен «пункт незламності». Также повреждены жилые дома и автомобили. Начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны (ст. 438 УКУ).

Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 6 апреля 2024 в 20:16;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Четыре человека пострадали днем в результате удара модифицированной авиабомбой УМПБ по Шевченковскому району Харькова".