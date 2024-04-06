В Шевченковском районе четверо пострадавших — Синегубов уточнил данные (видео)

Четыре человека пострадали днем в результате удара модифицированной авиабомбой УМПБ по Шевченковскому району Харькова, сообщает начальник ХОВА Олег Синегубов.

По уточненным данным, это 47-летний мужчина и две женщины в возрасте 66 и 22 лет со взрывными травмами, а также 10-летняя девочка, у которой диагностировали острую реакцию на стресс.

Погиб 49-летний мужчина.



Фото: Telegram Олега Синегубова

Напомним, в 15:46 в Харькове был слышен взрыв. Незадолго до этого начальник Харьковского военного гарнизона Сергей Мельник написал об угрозе ударов КАБами для Харькова и области. Позже Синегубов сообщил, что враг ударил по Шевченковскому району Харькова. По данным облпрокуратуры, вражеский самолет выпустил УМПБ Д-30 (унифицированный межвидовой планирующий боеприпас). Он упал в 20 метрах от школы, где обустроен «пункт незламності». Также повреждены жилые дома и автомобили. Начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны (ст. 438 УКУ).