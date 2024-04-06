В Шевченковском районе четверо пострадавших — Синегубов уточнил данные (видео)
Четыре человека пострадали днем в результате удара модифицированной авиабомбой УМПБ по Шевченковскому району Харькова, сообщает начальник ХОВА Олег Синегубов.
По уточненным данным, это 47-летний мужчина и две женщины в возрасте 66 и 22 лет со взрывными травмами, а также 10-летняя девочка, у которой диагностировали острую реакцию на стресс.
Погиб 49-летний мужчина.
Фото: Telegram Олега Синегубова
Напомним, в 15:46 в Харькове был слышен взрыв. Незадолго до этого начальник Харьковского военного гарнизона Сергей Мельник написал об угрозе ударов КАБами для Харькова и области. Позже Синегубов сообщил, что враг ударил по Шевченковскому району Харькова. По данным облпрокуратуры, вражеский самолет выпустил УМПБ Д-30 (унифицированный межвидовой планирующий боеприпас). Он упал в 20 метрах от школы, где обустроен «пункт незламності». Также повреждены жилые дома и автомобили. Начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны (ст. 438 УКУ).
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: синегубов, удар, умпб, Харьков, Шевченковский район, школа;
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- • Дата публикации материала: 6 апреля 2024 в 20:16;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Четыре человека пострадали днем в результате удара модифицированной авиабомбой УМПБ по Шевченковскому району Харькова".