Фильчаков: вблизи школы в Харькове ударил УМПБ, на месте нашли обломок (видео)

УМПБ Д-30 (унифицированный межвидовой планирующий боеприпас), по предварительным данным, выпустил вражеский самолет днем по Шевченковскому району Харькова, сообщил руководитель областной прокуратуры Александр Фильчаков.

По его словам, обломок УМПБ изъяли на месте происшествия.

Видео: «Ґвара Медіа»

По данным следствия, около 15:49 боеприпас попал в 20 метрах от пункта несокрушимости, обустроенном в учебном заведении. Также повреждены жилые дома и автомобили.

Погиб мужчина. Еще трое пострадали: мужчина 47 лет, 66-летняя женщина и 10-летняя девочка. У ребенка острая реакция на стресс.

Начато досудебное расследование по фактам нарушения законов и обычаев войны (ст. 438 УКУ).

Напомним, в 15:46 в Харькове был слышен взрыв. Незадолго до этого начальник Харьковского военного гарнизона Сергей Мельник сообщил об угрозе ударов КАБами для Харькова и области. Позже Синегубов сообщил, что враг ударил по Шевченковскому району Харькова, где один человек погиб и еще один получил ранения. Позже стало известно, что за медицинской помощью также обратились мужчина и девочка. У ребенка — острая реакция на стресс.