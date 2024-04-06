Уже трое пострадавших в Харькове: у девочки — острая реакция на стресс
Три человека пострадали от удара по Шевченковскому району Харькова около 15:45.
Как сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов, за медицинской помощью обратились еще двое гражданских: 66-летний мужчина с акубаротравмой и 12-летняя девочка с острой реакцией на стресс.
Повреждено учебное заведение и жилая инфраструктура.
Напомним, в 15:46 в Харькове был слышен взрыв. Незадолго до этого начальник Харьковского военного гарнизона Сергей Мельник сообщил об угрозе ударов КАБами для Харькова и области. Позже Синегубов сообщил, что враг ударил по Шевченковскому району Харькова, где один человек погиб и еще один получил ранения. Предварительно, сообщили в облуправлении Нацполиции, россияне применили корректируемую авиабомбу.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: синегубов, удар, Харьков, Шевченковский район;
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- • Дата публикации материала: 6 апреля 2024 в 17:54;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Три человека пострадали от удара по Шевченковскому району Харькова около 15:45".