Уже трое пострадавших в Харькове: у девочки — острая реакция на стресс

Три человека пострадали от удара по Шевченковскому району Харькова около 15:45.

Как сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов, за медицинской помощью обратились еще двое гражданских: 66-летний мужчина с акубаротравмой и 12-летняя девочка с острой реакцией на стресс.

Повреждено учебное заведение и жилая инфраструктура.

Напомним, в 15:46 в Харькове был слышен взрыв. Незадолго до этого начальник Харьковского военного гарнизона Сергей Мельник сообщил об угрозе ударов КАБами для Харькова и области. Позже Синегубов сообщил, что враг ударил по Шевченковскому району Харькова, где один человек погиб и еще один получил ранения. Предварительно, сообщили в облуправлении Нацполиции, россияне применили корректируемую авиабомбу.

Читайте также: Авиация РФ днем сбросила КАБы на три населенных пункта под Харьковом