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В Харькове — вновь «прилет» по Шевченковскому району: один человек погиб

Происшествия 16:14   06.04.2024
Елена Нагорная
В Харькове — вновь «прилет» по Шевченковскому району: один человек погиб

Около 15:45 военные РФ ударили по Шевченковскому району Харькова. По предварительным данным, один человек погиб, еще один получил ранения.

Как сообщает начальник ХОВА Олег Синегубов, есть повреждения гражданской инфраструктуры, возгорание автомобиля. Продолжается осмотр профильными службами.

Мэр Игорь Терехов пишет, что, предварительно, удар был нанесен корректируемой авиабомбой.

«Есть информация об одном погибшем в результате удара по жилому району города. Также есть раненые», — информирует Терехов.

Напомним, в 15:46 в Харькове был слышен взрыв. Незадолго до этого начальник Харьковского военного гарнизона Сергей Мельник сообщил об угрозе ударов КАБами для Харькова и области.

Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 6 апреля 2024 в 16:14;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Около 15:45 военные РФ ударили по Шевченковскому району Харькова".