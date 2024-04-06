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В Харькове прогремел взрыв: Синегубов подтверждает вражеские удары

Происшествия 15:51   06.04.2024
Елена Нагорная
В Харькове прогремел взрыв: Синегубов подтверждает вражеские удары

В 15:46 в Харькове был слышен взрыв.

Незадолго до этого начальник Харьковского военного гарнизона Сергей Мельник сообщил об угрозе ударов КАБами для Харькова и области.

То, что оккупанты наносят удары — подтверждает начальник ХОВА Олег Синегубов.

Командование Воздушных сил ВСУ предупреждало о пусках управляемых авиационных бомб тактической авиацией на Харьковщине еще в 15:11.

Читайте также: Военные РФ утром ударили КАБами по Боровой на Харьковщине (фото)

Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 6 апреля 2024 в 15:51;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В 15:46 в Харькове был слышен взрыв".