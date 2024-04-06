В Харькове прогремел взрыв: Синегубов подтверждает вражеские удары

В 15:46 в Харькове был слышен взрыв.

Незадолго до этого начальник Харьковского военного гарнизона Сергей Мельник сообщил об угрозе ударов КАБами для Харькова и области.

То, что оккупанты наносят удары — подтверждает начальник ХОВА Олег Синегубов.

Командование Воздушных сил ВСУ предупреждало о пусках управляемых авиационных бомб тактической авиацией на Харьковщине еще в 15:11.