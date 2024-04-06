В Харькове прогремел взрыв: Синегубов подтверждает вражеские удары
В 15:46 в Харькове был слышен взрыв.
Незадолго до этого начальник Харьковского военного гарнизона Сергей Мельник сообщил об угрозе ударов КАБами для Харькова и области.
То, что оккупанты наносят удары — подтверждает начальник ХОВА Олег Синегубов.
Командование Воздушных сил ВСУ предупреждало о пусках управляемых авиационных бомб тактической авиацией на Харьковщине еще в 15:11.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: взрыв, Мельник, синегубов, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 6 апреля 2024 в 15:51;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В 15:46 в Харькове был слышен взрыв".