У Харкові прогримів вибух: Синєгубов підтверджує ворожі удари
О 15:46 у Харкові було чутно вибух.
Незадовго до цього начальник Харківського військового гарнізону Сергій Мельник повідомив про загрозу ударів КАБами для Харкова та області.
Те, що окупанти завдають ударів – підтверджує начальник ХОВА Олег Синєгубов.
Командування Повітряних сил ЗСУ попереджало про пуски керованих авіаційних бомб тактичною авіацією на Харківщині ще о 15:11.
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- Категорії: Події, Харків; Теги: вибух, Мельник, сінєгубов, Харків;
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- • Дата публікації матеріалу: 6 Квітня 2024 в 15:51;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "О 15:46 у Харкові було чутно вибух".