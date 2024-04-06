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У Харкові прогримів вибух: Синєгубов підтверджує ворожі удари

Події 15:51   06.04.2024
Олена Нагорна
У Харкові прогримів вибух: Синєгубов підтверджує ворожі удари

О 15:46 у Харкові було чутно вибух.

Незадовго до цього начальник Харківського військового гарнізону Сергій Мельник повідомив про загрозу ударів КАБами для Харкова та області.

Те, що окупанти завдають ударів – підтверджує начальник ХОВА Олег Синєгубов.

Командування Повітряних сил ЗСУ попереджало про пуски керованих авіаційних бомб тактичною авіацією на Харківщині ще о 15:11.

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Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 6 Квітня 2024 в 15:51;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "О 15:46 у Харкові було чутно вибух".