Live
  • Сб 06.04.2024
  • Харків  +15°С
  • USD 39.02
  • EUR 42.35

У Харкові – знову “приліт” по Шевченківському району: одна людина загинула

Події 16:14   06.04.2024
Олена Нагорна
У Харкові – знову “приліт” по Шевченківському району: одна людина загинула

Близько 15:45 військові РФ вдарили по Шевченківському району Харкова. За попередніми даними, одна людина загинула, ще одна отримала поранення.

Як повідомляє начальник ХОВА Олег Синєгубов, є пошкодження цивільної інфраструктури, загоряння автомобіля. Триває огляд профільними службами.

Мер Ігор Терехов пише, що, попередньо, удару було завдано керованою авіабомбою.

“Є інформація про одного загиблого внаслідок удару по житловому району міста. Також є поранені”, – інформує Терехов.

Нагадаємо, о 15:46 у Харкові було чутно вибух. Незадовго до цього начальник Харківського військового гарнізону Сергій Мельник повідомив про загрозу ударів КАБами для Харкова та області.

Автор: Олена Нагорна
Популярно
У Харкові – знову “приліт” по Шевченківському району: одна людина загинула
У Харкові – знову “приліт” по Шевченківському району: одна людина загинула
06.04.2024, 16:14
Терехов розповів про стан поранених і тисячі вибитих вікон у Харкові
Терехов розповів про стан поранених і тисячі вибитих вікон у Харкові
06.04.2024, 10:12
У Харкові прогримів вибух: Синєгубов підтверджує ворожі удари
У Харкові прогримів вибух: Синєгубов підтверджує ворожі удари
06.04.2024, 15:51
“Дуже жорсткі графіки”: Терехов – про перспективи сталого електропостачання
“Дуже жорсткі графіки”: Терехов – про перспективи сталого електропостачання
06.04.2024, 10:40
Головні новини 6.04: одна людина загинула вдень від удару по Харкову
Головні новини 6.04: одна людина загинула вдень від удару по Харкову
06.04.2024, 16:26
Опубліковано новий графік відключення світла у Харкові та області
Опубліковано новий графік відключення світла у Харкові та області
05.04.2024, 15:16

Новини за темою:

19:45
Чи можуть ФАБ-3000 застосувати по Харкову – аналіз ВВС
18:08
Бомба, якою вдарили по Харкову, пролетіла 90 км із РФ – Синєгубов
17:30
Тимошко розповів про вік дітей, поранених у Харкові, та вид снаряду росіян
17:53
Новий будинок отримала родина з Харківщини, на чию оселю РФ скинула 9 бомб
19:07
У РФ почали масово виробляти найважчу плануючу бомбу ФАБ-1500-М54

Ви читали новину: «У Харкові – знову “приліт” по Шевченківському району: одна людина загинула»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 6 Квітня 2024 в 16:14;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Близько 15:45 військові РФ вдарили по Шевченківському району Харкова".