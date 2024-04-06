У Харкові – знову “приліт” по Шевченківському району: одна людина загинула

Близько 15:45 військові РФ вдарили по Шевченківському району Харкова. За попередніми даними, одна людина загинула, ще одна отримала поранення.

Як повідомляє начальник ХОВА Олег Синєгубов, є пошкодження цивільної інфраструктури, загоряння автомобіля. Триває огляд профільними службами.

Мер Ігор Терехов пише, що, попередньо, удару було завдано керованою авіабомбою.

“Є інформація про одного загиблого внаслідок удару по житловому району міста. Також є поранені”, – інформує Терехов.

Нагадаємо, о 15:46 у Харкові було чутно вибух. Незадовго до цього начальник Харківського військового гарнізону Сергій Мельник повідомив про загрозу ударів КАБами для Харкова та області.