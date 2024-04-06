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Уже троє постраждалих від удару по Харкову: у дитини – гостра реакція на стрес

Події 17:54   06.04.2024
Олена Нагорна
Уже троє постраждалих від удару по Харкову: у дитини – гостра реакція на стрес

Троє людей постраждали від удару по Шевченківському району Харкова близько 15:45.

Як повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов, по медичну допомогу звернулися ще двоє цивільних: 66-річний чоловік з акубаротравмою та 12-річна дівчинка з гострою реакцією на стрес.

Пошкоджені навчальний заклад та житлова інфраструктура.

Нагадаємо, о 15:46 у Харкові було чутно вибух. Незадовго до цього начальник Харківського військового гарнізону Сергій Мельник повідомив про загрозу ударів КАБами для Харкова та області. Пізніше Синєгубов повідомив, що ворог вдарив по Шевченківському району Харкова, де одна людина загинула і ще одна отримала поранення. Попередньо, повідомили в облуправлінні Нацполіції, росіяни застосували керовану авіабомбу.

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Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 6 Квітня 2024 в 17:54;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Троє людей постраждали від удару по Шевченківському району Харкова близько 15:45".