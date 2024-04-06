Авіація РФ вдень скинула КАБи на три населені пункти під Харковом

О 15:40 окупанти вдарили керованими авіабомбами по трьох населених пунктах Харківського району, повідомляє начальник ХОВА Олег Синєгубов.

За його даними, пошкоджені магазин і котельня, приватний будинок і господарча споруда. Інформація щодо постраждалих не надходила.

Нагадаємо, о 15:46 у Харкові було чутно вибух. Незадовго до цього начальник Харківського військового гарнізону Сергій Мельник повідомив про загрозу ударів КАБами для Харкова та області. Пізніше Синєгубов повідомив, що ворог вдарив по Шевченківському району Харкова, де одна людина загинула і ще одна отримала поранення. Попередньо, повідомили в облуправлінні Нацполіції, росіяни застосували керовану авіабомбу.