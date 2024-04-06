Авіація РФ вдень скинула КАБи на три населені пункти під Харковом
О 15:40 окупанти вдарили керованими авіабомбами по трьох населених пунктах Харківського району, повідомляє начальник ХОВА Олег Синєгубов.
За його даними, пошкоджені магазин і котельня, приватний будинок і господарча споруда. Інформація щодо постраждалих не надходила.
Нагадаємо, о 15:46 у Харкові було чутно вибух. Незадовго до цього начальник Харківського військового гарнізону Сергій Мельник повідомив про загрозу ударів КАБами для Харкова та області. Пізніше Синєгубов повідомив, що ворог вдарив по Шевченківському району Харкова, де одна людина загинула і ще одна отримала поранення. Попередньо, повідомили в облуправлінні Нацполіції, росіяни застосували керовану авіабомбу.
Популярно
Новини за темою:
- Категорії: Події, Харків; Теги: КАБ, сінєгубов, удар, Харків, харьковский район;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «Авіація РФ вдень скинула КАБи на три населені пункти під Харковом»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 6 Квітня 2024 в 17:34;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "О 15:40 окупанти вдарили керованими авіабомбами по трьох населених пунктах Харківського району".