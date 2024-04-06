Авиация РФ днем сбросила КАБы на три населенных пункта под Харьковом
Фото: zn.ua
В 15:40 оккупанты ударили корректируемыми авиабомбами по трем населенным пунктам Харьковского района, сообщает начальник ХОВА Олег Синегубов.
По его данным, повреждены магазин и котельная магазина, частный дом и хозяйственная постройка. Информация о пострадавших не поступала.
Напомним, в 15:46 в Харькове был слышен взрыв. Незадолго до этого начальник Харьковского военного гарнизона Сергей Мельник сообщил об угрозе ударов КАБами для Харькова и области. Позже Синегубов сообщил, что враг ударил по Шевченковскому району Харькова, где один человек погиб и еще один получил ранения. Предварительно, сообщили в облуправлении Нацполиции, россияне применили корректируемую авиабомбу.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: КАБ, синегубов, удар, Харьков, харьковский район;
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- • Дата публикации материала: 6 апреля 2024 в 17:34;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В 15:40 оккупанты ударили корректируемыми авиабомбами по трем населенным пунктам Харьковского района".