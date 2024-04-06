Фільчаков: біля школи в Харкові вдарив УМПБ, на місці знайшли уламок (відео)

УМПБ Д-30 (уніфікований міжвидовий плануючий боєприпас), за попередніми даними, випустив ворожий літак вдень по Шевченківському району Харкова, повідомив керівник обласної прокуратури Олександр Фільчаков.

За його словами, уламок УМПБ вилучили з місця події.

Відео: “Ґвара Медіа”

За даними слідства, близько 15:49 боєприпас влучив за 20 метрів від “пункту незламності”, облаштованому у навчальному закладі. Також пошкоджені житлові будинки та автомобілі.

Загинув чоловік. Ще троє осіб постраждали: чоловік 47 років, 66-річна жінка та 10-річна дівчинка. У дитини гостра реакція на стрес.

Розпочато досудове розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни (ст. 438 ККУ).

Нагадаємо, о 15:46 у Харкові було чутно вибух. Незадовго до цього начальник Харківського військового гарнізону Сергій Мельник повідомив про загрозу ударів КАБами для Харкова та області. Пізніше Синєгубов повідомив, що ворог вдарив по Шевченківському району Харкова, де одна людина загинула і ще одна отримала поранення.