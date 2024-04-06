У школі, пошкодженій ударом вдень, був “пункт незламності” – Терехов (відео)
У школі у Шевченківському районі Харкова, яка зазнала пошкоджень внаслідок ворожого удару близько 15:45, був розташований “пункт незламності”, він не постраждав.
Також тут був пункт видачі безкоштовної їжі, яку отримували півтори тисячі мешканців району, розповів на місці “прильоту” мер Ігор Терехов.
“Це центральна частина Шевченківського району. На жаль, є загиблий чоловік, крім того, двоє поранених, які знаходяться зараз у лікарні. Розтрощена школа, розтрощені житлові будинки, вибиті вікна, пошкоджені дахи. Зараз наші комунальні підприємства працюють, закривають контури”, — сказав міський голова.
Нагадаємо, о 15:46 у Харкові було чутно вибух. Незадовго до цього начальник Харківського військового гарнізону Сергій Мельник повідомив про загрозу ударів КАБами для Харкова та області. Пізніше Синєгубов повідомив, що ворог вдарив по Шевченківському району Харкова, де одна людина загинула і ще одна отримала поранення. Попередньо, повідомили в облуправлінні Нацполіції, росіяни застосували керовану авіабомбу.
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- Категорії: Події, Харків; Теги: терехов, удар, Харків, Шевченковский район, школа;
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- • Дата публікації матеріалу: 6 Квітня 2024 в 19:06;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У школі у Шевченківському районі Харкова, яка зазнала пошкоджень внаслідок ворожого удару близько 15:45, був розташований “пункт незламності”, він не постраждав".