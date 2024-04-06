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В школе, поврежденной ударом днем, был «пункт незламності» — Терехов (видео)

Происшествия 19:06   06.04.2024
Елена Нагорная
В школе, поврежденной ударом днем, был «пункт незламності» — Терехов (видео)

В школе в Шевченковском районе Харькова, получившей повреждения в результате вражеского удара около 15:45, был расположен «пункт незламності», он не пострадал.

Также здесь был пункт выдачи бесплатной еды, ее получали полторы тысячи жителей района, рассказал на месте «прилета» мэр Игорь Терехов.

«Это центральная часть Шевченковского района. К сожалению, есть погибший мужчина, кроме того, двое раненых, которые находятся сейчас в больнице. Разбита школа, разбиты жилые дома, выбиты окна, повреждены крыши. Сейчас наши коммунальные предприятия работают, закрывают контуры», — сказал городской голова.

Напомним, в 15:46 в Харькове был слышен взрыв. Незадолго до этого начальник Харьковского военного гарнизона Сергей Мельник сообщил об угрозе ударов КАБами для Харькова и области. Позже Синегубов сообщил, что враг ударил по Шевченковскому району Харькова, где один человек погиб и еще один получил ранения. Позже стало известно, что за медицинской помощью также обратились мужчина и 12-летняя девочка. У ребенка — острая реакция на стресс. Предварительно, сообщили в облуправлении Нацполиции, россияне применили корректируемую авиабомбу.

Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 6 апреля 2024 в 19:06;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В школе в Шевченковском районе Харькова, получившей повреждения в результате вражеского удара около 15:45, был расположен «пункт незламності», он не пострадал".